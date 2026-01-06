Qué hay pa’ dañar llegaría a su fin: polémicas internas habrían dejado a Valentina Taguado fuera de RCN

El programa matutino Qué hay pa’ dañar, encabezado por la locutora Valentina Taguado, habría llegado oficialmente a su final. Así lo reveló el periodista y analista de televisión Carlos Ochoa, quien aseguró que la decisión de las directivas del canal sería definitiva, poniendo fin a un formato que desde sus inicios estuvo rodeado de controversias, humor negro y constantes tensiones internas.

La información fue dada a conocer por Ochoa a través de sus redes sociales, donde, fiel a su estilo directo, afirmó que el espacio ya no continuará al aire. Según el comunicador, el cierre no se trataría de una determinación repentina, sino del desenlace de una crisis que venía gestándose desde hace varios meses y que se fue profundizando con la salida de figuras clave del elenco.

Uno de los primeros golpes para el programa fue la salida del humorista Hassam, cuya renuncia dejó en evidencia diferencias internas y abrió una serie de cuestionamientos sobre el rumbo del formato. Sin embargo, de acuerdo con Ochoa, el punto de quiebre definitivo habría sido la salida de Johanna Velandia, conocida como Una gorda ahí, una de las voces más fuertes del programa.

Velandia habría decidido apartarse para concentrarse en su proyección internacional, priorizando su gira por países como México, Panamá, Estados Unidos y España con su exitoso show de improvisación Gordoconsejos. Fuentes cercanas señalan que este nuevo enfoque profesional hacía inviable su permanencia en un programa diario, dejando a Taguado prácticamente sola al frente del micrófono.

Aunque se evaluó la posibilidad de continuar el espacio junto a Valeria Aguilar, las directivas habrían optado por no seguir adelante. Según Ochoa, detrás de esta decisión también pesó el desgaste institucional alrededor de la figura de Valentina Taguado, quien durante su paso por el programa fue blanco de críticas por su actitud al aire y fuera de micrófonos.

Ya en octubre de 2025, el presentador Ariel Osorio, conocido como el ‘Gordo’ Ariel, había advertido en La Corona TV sobre supuestos comportamientos problemáticos de la locutora, señalando actitudes de soberbia, impuntualidad y choques con el equipo de producción. Estos episodios, según se indicó entonces, ya habían generado llamados de atención por parte del canal.

A esto se sumó la reacción de Taguado frente a las críticas de Hassam por algunas bromas relacionadas con su estado de salud, un cruce que dividió a la audiencia y afectó la percepción del programa.

Con el cierre de Qué hay pa’ dañar, queda un vacío en la franja juvenil del canal y se abre la pregunta sobre el futuro profesional de Valentina Taguado. Carlos Ochoa sugirió que su perfil podría encajar mejor en el ecosistema digital, apostándole a plataformas como YouTube o TikTok, donde tendría mayor libertad creativa.