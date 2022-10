¿Para el amor hay edad? Kathy Sáenz habla de su relación con Sebastián Martínez

Kathy Saénz y Sebastián Martínez son una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento. La primera vez que se vieron fue en las grabaciones de la novela ‘Juegos prohibidos’, en aquel proyecto tuvieron la oportunidad de interactuar y desde allí nació el amor, llevando a cabo una de sus pasiones. Su relación inició en el año 2016, dos años más tarde tomaron la decisión de casarse y para 2009 estaban esperando su primer y único hijo, Amador.

La pareja se ha llevado algunos malos comentarios debido a que el actor es considerado una de los más guapos del país y por supuesto, la diferencia de edad con la que cuentan los actores. Kathy cuenta con 50 años y por su parte, Sebastián con 39 años de edad. Aunque en reiteradas ocasiones han indicado que esto no ha sido un problema en su relación y decidieron revelar algunos detalles al respecto.

La actriz fue la encargada de referirse al tema, en donde aseguró que si bien, la sociedad ha comprendido que la diferencia de edad no resulta ser un problema cuando existe amor, hace algunos años, esto no era algo muy común y era considerado algo malo. Hace 16 años, cuando decidieron iniciar su noviazgo, Saénz agrega que era considerado un sacrilegio, “que hago si me enamoré de un hombre que es menor que yo, me fustigo o que puedo hacer”, fueron las declaraciones de Kathy.

Además, la empresaria indicó que cuando comenzaron su relación ella tenía 34 y él 23. Sin embargo, para ellos su diferencia de edad nunca ha ocasionado una discusión o incomodidad entre ellos, pues, se encuentran felices y enamorados a pesar de llevar tanto tiempo juntos. La actriz resaltó que fue más el humo no solo de los medios, sino también de algunos cercanos con los comentarios despectivos sobre su unión.

En cuanto a sus proyectos laborales, a Sebastián se le ha visto en el último tiempo muy presente en las pantallas colombianas, en producciones como: ‘Hasta que la plata nos separe’ y ‘Pa’ quererte’, hasta ha logrado ser parte de algunas series internacionales como ‘Palpito’, la cual ha sido un éxito en la plataforma.

Kathy, en cambio, desde hace algunos años ha estado alejada de la televisión, pues, se encuentra enfocada en su empresa de belleza, cosmética y cuidado personal, contando con el apoyo de su pareja, Sebastián Martínez.