Presentadora de RCN confesó que se arrepiente de su divorcio, “es algo tan doloroso”

El Canal RCN es uno de los medios de comunicación más conocidos en el país, pues con el paso de los años ha logrado quedarse en la memoria de los televidentes debido a varias de las producciones con las que cuenta. Si bien, en los últimos años la serie de cambios han estado más que presentes, lo cierto es que en medio de este camino le han dado paso a nuevas producciones y talentos.

Uno de los programas que lleva varios meses al aire es, precisamente, ‘Mujeres sin filtro’, el cual es transmitido durante las tardes, de lunes a viernes, estando acompañado por figuras como Kika Nieto, Flavia Dos Santos, María Cecilia Botero y Natalia Sanint, quienes se encargan de hablar de diferentes temas, contando con invitados y expertos en el tema.

En medio de una de las recientes transmisiones del programa, Kika Nieto rompió el silencio para referirse a su divorcio, confesando que se arrepiente de haber tomado esta decisión, dejando claro que es algo que no se debe normalizar de ninguna manera: “Yo me arrepiento de haberme divorciado, me arrepiento rotundamente. Uno se casa esperando que sea para toda la vida, uno no se casa diciendo ay en seis meses me divorcio. El objetivo inicial era que fuese para toda la vida y ese objetivo no se cumplió, es decir, algo salió mal, si algo sale mal eso es un fracaso (...)

Que yo tenga fracasos en mi vida no me convierte en una fracasada, pero lo que yo hoy entendí, lo que hoy comprendí no lo habría aprendido si no hubiese pasado por lo que pasé (...) Mi divorcio puntualmente no se dio por abandono, alcoholismo, abuso, golpes, nada de eso, lo que yo hoy detecto es que en ese momento yo toda la culpa se la echaba a la otra persona porque no hay un cambio, no estoy viendo un cambio cuando estaba simplemente haciéndome la ciega, por eso me da mucho miedo terminar romanizando el divorcio, cuando es algo tan doloroso“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Kika Nieto.

¿Quién es el exesposo de Kika Nieto, del Canal RCN?

El exesposo de Kika Nieto es Santiago Macias, más conocido en el mundo digital como Santimaye. Es un reconocido creador de contenido, conferencista y empresario colombiano que compartió más de 14 años de relación con la famosa YouTuber, con quien se casó en 2018. Durante su matrimonio, ambos se consolidaron como una de las parejas más influyentes y estables de las redes sociales en Latinoamérica, basando gran parte de su contenido en sus valores cristianos y su vida en pareja.

Sin embargo, en diciembre de 2023, sorprendieron a sus seguidores al anunciar oficialmente su separación de mutuo acuerdo y en términos cordiales. Actualmente, tras el proceso de divorcio, Santimaye continúa su carrera de forma independiente, enfocándose en la tecnología, los videojuegos y el crecimiento personal.