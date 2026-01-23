Feid da un saltó a la moda y hace presencia en el desfile de Willy Chavarria el Paris Fashion Week

Paris Fashion Week 2026 está en pleno apogeo, consolidando a la capital francesa como el epicentro absoluto del estilo global desde el pasado 20 de enero. Esta edición dedicada a la Moda Masculina Otoño-Invierno 2026-2027 trajo consigo la majestuosa presentación de Louis Vuitton bajo la dirección de Pharrell Williams. Mientras que, la Semana de la Alta Costura, comenzará el lunes 26 con las propuestas más exclusivas de casas como Schiaparelli y Chanel.

Este viernes, el protagonismo se lo llevó el desfile de Willy Chavarría titulado Eterno, siendo una oda a la masculinidad vulnerable y al orgullo de la clase trabajadora, donde reinterpretó las clásicas siluetas oversize y las camisetas de tirantes con textiles de lujo y una sastrería impecable.

El evento tuvo inicio con una escena íntima: Mon Laferte apareció sentada sobre una cama en medio de la pasarela, envuelta en un voluminoso abrigo de leopardo sobre un vestido rojo intenso. Tacones a juego, melena rubia y una interpretación teatral de Femme Fatale. Otro de los artistas incluidos en el performance fue el artista puertorriqueño Lunay para interpretar la canción ‘Ojalá’.

Después llegó el momento de artistas Mahmood, Lil Mr. E. y Santos Bravos, para darle paso nada más que a Feid, interpretando Interlude. Este fue el bloque nocturno del desfile, con trajes elegantes, prendas con lentejuelas, vestidos de seda y ropa de vestir pensada para aquellos momentos más especiales.

El artista paisa lucía un traje de sastre negro con una camisa rosada y lentes negros, esta vez mostró su nuevo look totalmente rapado. Esto también quita la posibilidad de que el artista cante hoy junto a Bad Bunny en Medellín, siendo uno de los invitados más esperados. Finalmente, Lunay, Mahmood, Mon Laferte y Latin Mafia se encargaron del cierre y así darle la entrada al diseñador, Willy Chavarría.

¿Quién es Willy Chavarría?

Willy Chavarria es un diseñador estadounidense de raíces mexicanas que ha transformado la moda masculina contemporánea al fusionar la estética chicana, el streetwear y la sastrería de lujo con un fuerte mensaje de activismo social. Nacido en California en el seno de una familia de trabajadores agrícolas, Chavarria trabajó en marcas como Ralph Lauren y Calvin Klein antes de fundar su firma homónima en 2015, con la cual busca enaltecer la dignidad humana y dar visibilidad a comunidades históricamente excluidas.

Su trayectoria ha sido ampliamente reconocida, destacando sus premios consecutivos como Diseñador de Moda Masculina del Año por el CFDA en 2023 y 2024, así como su inclusión en la lista de las 100 personas más influyentes de la revista Time en 2025. A través de desfiles que funcionan como manifiestos políticos, el diseñador utiliza siluetas una narrativa inclusiva para cuestionar conceptos tradicionales de género, clase y justicia social.