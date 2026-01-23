Bad Bunny “DTmF” World Tour en Medellín: Este sería el setlist de las tres fechas en el Atanasio Girardot

En su faceta más madura y personal, Bad Bunny ha transformado su identidad artística con su sexto álbum de estudio,DeBÍ TiRAR MáS FOToS, lanzado a inicios de 2025.Este proyecto no es solo un disco de reguetón; es una “carta de amor” política y cultural a Puerto Rico donde Benito explora sonidos tradicionales como la salsa, la plena, fusionándolos con trap y dembow.

El álbum destaca por su enfoque en temas de identidad, anticolonialismo y la gentrificación de la isla, alejándose de las letras superficiales para ofrecer una narrativa más profunda sobre sus raíces.

Bad Bunny ha logrado que este disco sea un éxito crítico y comercial, consolidándolo como el “Artista Latino del Siglo XXI” según Billboard y llevándolo a encabezar eventos de magnitud histórica como el show de medio tiempo del Super Bowl 2026

Colombia también ha sido clave en la construcción de su sonido y su alcance global. Algunas de sus colaboraciones más exitosas involucran a artistas colombianos y se han convertido en clásicos del pop urbano. “LA CANCIÓN”, junto a J Balvin, es hoy la colaboración con un artista colombiano más escuchada de Bad Bunny en Spotify. A esta se suman éxitos como “I Like It”, con Cardi B y J Balvin, y “Ojitos Lindos”, junto a Bomba Estéreo, una canción que conectó el universo del reguetón con sonidos alternativos y caribeños.

Actualmente, la atención global se centra en Medellín, donde el “Conejo Malo” inicia hoy, 23 de enero, una serie de tres conciertos históricos en el Estadio Atanasio Girardot. El impacto es tan masivo que miles de personas de dentro y fuera del país han estado llegando a la ciudad de la eterna primavera, provocando un auge turístico y a la expectativa de las canciones y los invitados sorpresas.

¿Cuál es el setlist de Bad Bunny en Colombia?

Se estima que el gran concierto tenga una duración promedio de un poco más de dos horas, para un total son 34 canciones, sin incluir la posible intervención que tendría un artista invitado. Al ser Medellín, se tiene la expectativa bastante alta, esperando que figuras como J Balvin, Feid y Karol G se suban junto a él al escenario.

Stage principal

La Mudanza Callaita La flor de la canela Pitorro de coco Weltita TURISTA Baile Inolvidable Nuevayol

La Casita

Veldá Tití me preguntó Neverita Sí veo a tu mamá Voy a llevarte para PR Me porto bonito No me conoce Bichiyal Yo perreo sola Efecto Safarea Qué malo Cuando me dirá Diles Monaco Canción exclusiva para Colombia Café con ron Abreme paso

Stage Principal