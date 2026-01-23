Buenas noticias para las fans de One Direction: Louis Tomlinson y Harry Stayles estrenan música

Tras la dura perdida de Liam Payne en el año 2024, el resto de integrantes de One Direction ha retomado sus proyectos, trayendo buenas noticias para su fandom. Esto con el anuncio de la gira de Zayn Malik, y el regreso simultáneo de otras de sus dos figuras más icónicas.

Este viernes 23 de enero, Harry Styles rompió un silencio de cuatro años con el estreno de“Aperture”, el primer sencillo de su próximo álbum titulado Kiss All The Time. Disco, Occasionally, el cual promete una estética sonora innovadora para su lanzamiento en marzo.

Adicionalmente, hizo el anuncio de su gira para este 2026, titulada“Together, Together”, que tendrá un formato de “residencias” en solo siete ciudades clave. El recorrido comenzará el 16 de mayo en Ámsterdam y continuará en Londres durante junio con otras 6 noches en el Estadio de Wembley. Para sus fans en Latinoamérica, la ciudades elegidas son São Paulo el 17 y 18 de julio, y en la Ciudad de México el 31 de julio y 1 de agosto en el Estadio GNP Seguros.

Sin embargo, lo más afortunados son sus fans de Nuevo York en el venue Madison Square Garden, donde ofrecerá un asombroso ciclo de 30 conciertos entre agosto y octubre.

Por su parte, Louis Tomlinson ha consolidado su faceta más personal y alternativa con la publicación de su tercer álbum de estudio,“How Did I Get Here?”, liderado por sencillos como “Lemonade” e “Imposter”.

Esta última es una canción indie pop cruda y de baja fidelidad con una línea de bajo pulsante y guitarras sucias. Escrita por Louis junto con Nico Rebscher y Dave Gibson, la letra habla de la realidad de Louis de experimentar el síndrome del impostor y no sentirse digno.

“El impostor fue escrito en la selva de Costa Rica. Conceptualmente, se inclina hacia la idea de identidad. Probablemente sea el momento más melódico del disco, ¡estoy muy emocionado de que el mundo por fin lo escuche!”, contó Louis.

Para su tercer álbum, Louis se ha esforzado como letrista, compositor e intérprete, sin guardarse nada en estas canciones. Como escritor, se está sumergiendo más que nunca en quién es. Esta vez, Louis reunió un puñado de ideas iniciales en el campo inglés antes de mudarse a Santa Teresa, Costa Rica, durante tres semanas a principios de 2025.

Mientras que Zayn, tras el éxito de su gira Stair way to the Sky en 2025, inaguró el 20 de enero una exclusiva residencia de siete noches en Las Vegas, donde sorprendió a sus fans al interpretar por primera vez en vivo temas inéditos. A esto se le sumó el anuncio de su gira mundial para 2026, la cual incluirá al menos tres fechas confirmadas en México (CDMX, Guadalajara y Monterrey) y otras seis en Sudamérica que aún no han sido reveladas.

Esta coincidencia de lanzamientos, no solo ha paralizado las redes sociales, sino que reafirma la vigencia de los tres artistas, quienes, a pesar de seguir caminos artísticos distintos, continúan compartiendo el centro de atención de la industria global.