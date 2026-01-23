Año de bodas y estabilidad: los signos con mayor probabilidad de matrimonio en 2026

El 2026 será un año clave para el amor y las decisiones de pareja, de acuerdo con las predicciones de Mhoni Vidente, quien señala que la Era de Acuario traerá una energía enfocada en la estabilidad sentimental, los compromisos serios y los matrimonios.

Según la astróloga, este nuevo ciclo marcará el cierre definitivo de relaciones inestables y abrirá la puerta a vínculos más maduros, donde el amor dejará de ser impulsivo para convertirse en un proyecto de vida.

Un nuevo ciclo para el amor

Mhoni Vidente explicó que el 2026 representa un periodo de recomienzo, en el que las personas estarán más conscientes de lo que buscan en una relación. La energía de la Era de Acuario favorecerá acuerdos claros, decisiones firmes y el deseo de construir un futuro estable, lo que se reflejará en un aumento de compromisos formales.

Durante este año, el amor se vivirá con mayor responsabilidad emocional y con la intención de generar estabilidad tanto afectiva como económica.

Libra y Acuario, los más favorecidos

Dentro de sus visiones, la astróloga destacó que Libra y Acuario serán los signos con mayor probabilidad de matrimonio en 2026. Para ambos, la energía del año apunta a relaciones sólidas, planes a largo plazo y decisiones definitivas que podrían culminar en bodas o uniones formales.

Incluso, algunas relaciones que comenzaron recientemente tendrían la fuerza suficiente para consolidarse en poco tiempo.

Segundas oportunidades en el amor

Otra de las predicciones señala que personas divorciadas o separadas podrían reencontrarse con el amor verdadero. A diferencia del pasado, estas nuevas relaciones surgirán desde la experiencia y la madurez emocional, lo que permitirá construir vínculos más equilibrados y duraderos.

Mhoni Vidente asegura que este tipo de uniones no estarán marcadas por la prisa, sino por la certeza de elegir a la pareja correcta.

Nada del pasado, solo comienzos nuevos

La astróloga fue enfática al advertir que el 2026 no será un año para regresar con exparejas. La energía de la Era de Acuario impulsa cierres definitivos y favorece únicamente los nuevos comienzos sentimentales.

De acuerdo con su lectura, insistir en relaciones del pasado podría bloquear la estabilidad que este ciclo promete, mientras que abrirse a conocer personas nuevas permitirá que el amor fluya con mayor fuerza.