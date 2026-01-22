Marylin Patiño habló sobre el padre de dos de sus de hijos, que falleció hace un tiempo, ¿quién era?

Marilyn Patiño Zapata es una actriz, cantante y modelo nacida en Cali, Valle del Cauca, quien inició su carrera actoral en 2003 y es reconocida por su participación en varias series de televisión, comoSin tetas no hay paraíso,Oye bonita, y más recientemente, Sin senos sí hay paraíso y El final del paraíso, donde interpretó a Lucía Barrios.

La actriz ingresó de forma directa a ‘La Casa de los Famosos’ el pasado 12 de enero, donde esta compitiendo junto a reconocidas figuras del entretenimiento. Hasta el momento, solo ha habido una eliminación, se trato de Luisa Cortina, pero antes se dio el inesperado retiro de la DJ Marcela Reyes.

A la par, llegó su turno en la sección “línea de vida”, dirigido por Carla Giraldo, en la cual los famosos abren su corazón para contar cómo ha sido su recorrido, incluso recordando las cosas más dolorosas. En el caso de Patiño recordó que nación en una familia disfuncional y ausente. Sus padres, fueron víctimas directas del conflicto, de manera que su padre fue asesinado y su madre tuvo que desaparecer para evitar correr el mismo riesgo.

El fallecimiento del padre de los hijos de Marylin Patiño

A los 16 años tuvo que irse de su casa, esto tras el abuso que sufría su madre con su nueva pareja, para así llegar a Bogotá, empezar con el modelaje y pasar a la actuación. Para el 2018 llegó su primer hijo, fruto de su relación de Hector Fabián Bonilla, pero al mismo tiempo, se dio cuenta de una infidelidad y decidió perdonarlo.

Al año llegó su segundo hijo pero de nuevo otra infidelidad, por lo que recalcó que espero un tiempo para que sus hijos crecieran y separarse, pero de repente le quitaron la vida. Los hechos tuvieron lugar el 15 de octubre de 2023, cuando Héctor Fabián Bonilla se dirigía desde Cali, Valle del Cauca, hacia Caloto, Cauca, cuando fue interceptado por hombres armados que lo ataron y lo asesinaron junto a otras tres personas.

Tiempo después, Marylin se dio una nueva oportunidad y así llegó su tercera hija, Milagros, quien al parecer es hija de un amigo cercano, razón por la que también fue duramente criticada.