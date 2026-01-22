Luisa Fernanda W dio su opinión acerca los comentarios de la supuesta “maldición” de Pipe Bueno en las fotos

Pipe Bueno es uno de los artistas de música popular con más amplia visibilidad en Colombia, pues desde su juventud tuvo claro que su pasión estaba en la música, alcanzando así varios éxitos. En este camino, conformo su familia con Luisa Fernanda W y sus hijos, Dominic y Máximo, con quienes reside en México.

A inicios de este 2026, el cantante y todo el país sufrieron una importante perdida, esto tras el fallecimiento de Yeison Jiménez. Los hechos tuvieron lugar el día sábado 10 de enero en horas de la tarde, tras la caída de una avioneta que se accidentó en la vereda Romita, ubicada sobre la vía entre Paipa y Duitama, en Boyacá.

Ante el hecho, colegas y amigos del artista salieron a expresar su lamento ante la situación. Tal fuel caso de Pipe Bueno, quien por medio de un video expresó el dolor que sentía ante la perdida, en medio de las muestras de solidaridad, un comentario en redes sociales desató la indignación del cantante caleño.

Luisa Fernanda W se pronuncia sobre los memes de la supuesta maldición de Pipe Bueno

Un usuario escribió:“Pipe #nomasfotos”, reavivando la teoría de una supuesta “maldición” vinculada al artista. Teniendo en cuenta el delicado momento, Pipe Bueno reaccionó de forma honesta y contundente ante el comentario“¡Comé mierda hermano! No me jodas la vida en este momento”.

Sin embargo, el mensaje fue eliminado, pero empezaron a circular dichas capturas de pantalla y generó un intenso debate sobre el respeto y los límites del humor en momentos de duelo.

Esta narrativa sostiene que aparecer en una imagen junto a Pipe Buen es un presagio de tragedia, una idea que cobró fuerza tras las muertes de figuras icónicas como Darío Gómez, Vicente Fernández y Omar Geles, además de personalidades de la televisión como Jota Mario Valencia.

La coincidencia se volvió aún más mediática al recordar el fallecimiento de Fabio Legarda, quien fue pareja de su actual esposa, Luisa Fernanda W, alimentando el morbo de los internautas con cada nuevo deceso en el gremio.

Hace algunas horas, Luisa Fernanda W se pronunció al respecto, esto después de que en sus redes le preguntaran sobre qué opinaba sobre estos comentarios, a lo que ella respondió: “No le doy importancia. Además tengo mi algoritmo muy bien educado, ese tipo de memes no me aparecen, sé que existen porque me los han enviado”.

Otro de los comentarios que le hicieron, es que no la han visto acompañando a su esposo en el duelo de su amigo, Yeison Jiménez, a lo que contestó: “Y me encanta que no hayan visto. Claro que lo he acompañado en todo, pero no me interesa publicarlo”.

Finalmente, reveló que no suele asistir a los shows de Pipe, debido a que no consume alcohol y que para ella esta acción es algo que la desvía de su propósito, pero que ante todo apoya la profesión del artista.