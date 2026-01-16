Luis Alfonso anunció que contratará a varias personas del equipo de trabajo de Yeison Jiménez

La convocatoria para rendir homenaje al fallecido cantante Yeison Jiménez superó cualquier previsión el pasado 14 de enero. Desde horas de la mañana, cientos de personas comenzaron a reunirse en las inmediaciones del Movistar Arena con la esperanza de ingresar al recinto y participar del acto conmemorativo.

Ante la magnitud del evento, el equipo del artista y las autoridades difundieron reiterados mensajes a través de redes sociales para aclarar que el homenaje no requería boletas ni registros previos. También advirtieron sobre posibles estafas relacionadas con la supuesta venta de entradas, enfatizando que no existían intermediarios autorizados para el acceso.

Pese a estas advertencias, la jornada se complicó hacia el final de la tarde. A partir de las 6:00 p. m., un grupo de asistentes que no logró ingresar al segundo turno del homenaje empezó a manifestar su inconformidad, generando disturbios, hasta el punto de tener que finalizar con la reunión.

Luis Alfonso gesto que tendrá con el equipo e trabajo de su querido amigo

En el recinto se encontraban los seis ataúdes, de Yeison y sus acompañantes, acompañados de arreglos florales y de sus músicos. El último adiós se vio acompañado de música y mucha nostalgia, varios de sus colegas su subieron a la tarima a cantarle y rendirle un homenaje, otros cantaron al lado de su ataúd.

Entre ellos se encontraba Luis Alfonso, el ‘señorazo’ que ante la presencia de los medios, aseguró que contratará al equipo de su amigo para que ninguno tenga que pasar hambre ,ni mucho menos tenga sufrir su familia por lo ocurrido, indicando que que así lo hubiese querido Yeison.

“Quedaron muchas familias huerfanitas de proyectos, hay muchos pelados del equipo de Yeison que se quedaron sin un papá musical.Muchas bocas que seguir alimentando. Ayer le dije a los pelados: ‘Vamos a abrir vacantes, vamos a adoptarlo, a darles camellito y hacerlos de nuestra familia porque así hubiera querido él’. Así lo hubiera querido el viejo, que no le faltara nada a sus parceros y a su familia musical”, comentó para Pulzo.

Entre los mensajes más conmovedores que dejo la partida de Jiménez, se encuentra el de Luis Alfonso, quien en primer momento compartió un video mostrando su reacción, entre lágrimas despidiendo a su amigo y enviado su apoyo a la familia.

Posteriormente, hizo un post de imágenes junto a él acompañado de las palabras:“Así te voy a recordar siempre mi parcero @yeison_jimenez. Tu energía, tu música y tu legado va a vivir siempre con nosotros”. Mientras que en su presentación en Duitama prendió una vela y pidió a todos los presentes una oración hacia sus familiares en el cielo, en especial por Yeison. También ya han rondando videos del artista en el momento en que se quebró a llorar por la perdida.

Para luego interpretar ‘Destino final’, canción que crearon juntos y lanzaron aproximadamente hace un año. Lo estremecedor es que la composición hablaba precisamente del día de su muerte:“yo no quiero honores, ni llantos, ni flores, quiero descansar”, es un fragmento del tema.