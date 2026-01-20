Periodista de Noticias Caracol confesó que fue despedido sin justa causa, “ayer me llamaron”

Noticias Caracol durante más de 25 años se ha encargado de informar a los televidentes sobre los principales hechos que son noticia a diario, tanto en Colombia como de otros países del mundo, en la esfera del entretenimiento, política, deportes, salud, arte y demás. Cada una de las emisiones están acompañadas por un grupo de conductores y periodistas que llaman la atención con sus reportajes, pero también con sus historias de vida y aquellas situaciones que viven en medio de su labor periodística.

En los últimos meses han sido varios los cambios por los que ha tenido que atravesar Noticias Caracol, pues algunos de sus periodistas han decidido tomar un nuevo rumbo, buscando vivir nuevas etapas a nivel profesional.

Sin embargo, otras situaciones no se han dado de la mejor manera, tal ha sido el caso del periodista y presentador, Leonel Quintana, quien desde hace varios años ha sido una de las principales caras de la zona Caribe en Noticias Caracol.

En medio de una de sus más recientes publicaciones el periodista aseguró que fue despedido injustificadamente de Noticias Caracol luego de varios años de trabajo: “Ayer me llamaron de Noticias Caracol para decirme que me despedían sin justa causa después de 9 años y 7 meses en la empresa. Siempre estaré agradecido por la oportunidad de hacer parte de ese equipo. Me voy con la frente en alto, con la satisfacción de que hice un buen trabajo. Hoy se cierra una puerta pero confío en que se abrirán muchas más“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Leonel Quintana a través de su cuenta de Instagram.

Tras su sorpresiva aparición la serie de comentarios por parte de sus amigos, familiares y conocidos no se hicieron esperar destacando el gran profesional y ser humano que es, confiando en que su talento lo llevará a nuevos campos alejado de Noticias Caracol.

¿Por qué salió Andrés Montoya, de Noticias Caracol?

Después de varios años,Andrés Montoya confirmó su salida de Noticias Caracol y en medio de una entrevista para la ‘Revista Vea‘ mencionó algunos de los cambios por los que estaba atravesando la emisión y también deseos que ya venían detrás:

“En la primera emisión de Noticias Caracol definieron hacer cambios internos en la dinámica que tiene la emisión y esos cambios alentaron de alguna manera, ese cierre de ciclo que hice desde la semana pasada, en donde tengo que destacarte que estoy anteponiendo mi bienestar, mi salud, mi hijo y mi familia y desde ahí, estoy haciendo esta reconstrucción de todo lo que se viene en mi proceso profesional (...)

En parte hubo sorpresa, pero ya lo venía anticipando porque finalmente había visto ajustes, cambios y lineamientos. Venía venir, de alguna manera, el momento en el que ya se iba a hacer el cierre de ciclo. Ya lo tenía previsto”.