Beba genera disgusto por los comentarios hacia el cuerpo de Yuli Ruiz en ‘La Casa de los Famosos’

El pasado 12 de enero de 2026 se estrenó la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ bajo la conducción de Carla Giraldo y Marcelo Cezán, trajo consigo una mezcla explosiva de personalidades. El pasado domingo se dio la primera eliminación, en la que salió Luisa Cortina, pero antes se dio el inesperado retiro de la DJ Marcela Reyes.

Tras una semana y media de convivencia, han empezado a surgir las tensiones dentro de la casa y quien han protagonizado varios ya es Valerie de la Cruz, conocida como Beba, quien participó en el Desafío del canal Caracol.

La mujer quedó catalogada para la audiencia como una de las competidoras más polémicas en la historia del reality, no solo por su expulsión al no cumplir un castigo delegado por la producción; también por su actitud al momento de realizar algunas acciones en ‘La Ciudad de la Cajas", abogando a los fuertes dolores que le generaba la tendinitis que padece.

¿Qué pasó con Beba y Yuli Ruíz en La Casa de los Famosos?

Mientras que, antes de ingresar a ‘La Casa de los Famosos’, Beba se presento como una mujer casada y admitió que le gusta romper las reglas y advirtió que si llegaban a gritarla iban a estar equivocados. Durante su estadía, ya se le ha visto peleando con Juanse, en donde tuvo fijación en hacer comentarios sobre su orientación sexual.

En la tarde de este miércoles, una vez más llamo la atención Beba, esto al protagonizar una acalorada pelea con Yuli Ruiz, con quien se posicionó hace unos días. El conflicto estalló cuando Sofía Jaramillo eligió a Yuli Ruiz para asignarle una etiqueta, lo que provocó un reclamo inmediato por parte de la empresaria.

Sin embargo, la tensión escaló cuando Beba decidió intervenir en la disputa; a pesar de que Yuli la mando a callar, la barranquillera ignoró la petición y aprovechó el momento para lanzarle duras críticas. Durante la discusión, La Beba acusó a Yuli de tenerle envidia a Sofía y lanzó comentarios hirientes sobre su aspecto físico, afirmando que no tenía “nada en el cuerpo”, haciendo alusión a las operaciones estéticas.

Al respecto, Beba ha generado disgusto en redes sociales, pues se han generado varios comentarios hacia ella: “Ay beba ya! Repitan conmigo: NO SE OPINA DEL CUERPO DE LA GENTE…“, ”En que les afecta que Yuli se vista sexy???? NO ENTIENDO", “Pero cuál deportista beba????? Si no hizo nada más que llorar en el desafío, la que tenga para ponerse silicona, que se la ponga”, “Qué cansona esa Beba con el tema del cuerpo de Yuli, vieja supéralo. Ella verá lo que hace”.