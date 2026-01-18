Participante de La Casa de los Famosos afirmó que tuvo una relación con jugador de la Selección Colombia

Una confesión inesperada sacudió las dinámicas de La Casa de los Famosos Colombia. Mariana Zapata, influenciadora y empresaria colombiana, generó revuelo dentro y fuera del reality tras revelar que sostuvo una relación sentimental con un futbolista que hace parte de la Selección Colombia.

Según contó la creadora de contenido, el vínculo se habría dado hace aproximadamente ocho meses, poco antes de que el combinado nacional iniciara su concentración para disputar la Conmebol Copa América en Estados Unidos, torneo en el que Colombia llegó hasta la final.

Zapata explicó que, antes de que el jugador se integrara de lleno a los compromisos deportivos, compartieron varios encuentros presenciales y citas, en los que —según su versión— se fue construyendo una cercanía especial. “Hubo una conexión”, aseguró, al referirse a la manera en la que avanzó la relación en un corto periodo de tiempo.

La influenciadora también señaló que, tras separarse físicamente por la concentración del equipo, el contacto continuó durante varios días a través de videollamadas y mensajes, lo que permitió que el vínculo se fortaleciera y que ambos se conocieran más allá de los encuentros iniciales.

No obstante, la historia no tuvo continuidad. Zapata relató que el futbolista le habría propuesto iniciar una relación formal, pero decidió dar un paso al costado luego de recibir mensajes de quien presuntamente sería la pareja sentimental del deportista, situación que la llevó a cortar toda comunicación.

La revelación desató una ola de reacciones entre los seguidores del reality y del fútbol colombiano. En redes sociales, usuarios comenzaron a especular sobre la identidad del jugador mencionado, aunque en ningún momento la influenciadora dio nombres ni detalles que permitan confirmar de quién se trata.

Por ahora, la confesión se suma a los momentos más comentados de la temporada y mantiene encendida la conversación digital alrededor de La Casa de los Famosos Colombia.