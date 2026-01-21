Carla Giraldo ‘frena’ a Yaya Muñoz tras críticas por su papel en ‘La casa de los famosos’

‘La casa de los famosos’ es uno de los programas de entretenimiento más conocidos del Canal RCN, pues durante tres temporadas ha estado presente en los hogares colombianos con todo un grupo de personalidades quienes dan de que hablar mientras que están inmersos en una misma casa. Sin embargo, su grupo de presentadores como lo son Marcelo Cezán y Carla Giraldo tampoco se queda atrás debido a la serie de comentarios que salen a flote tanto dentro como fuera del ‘reality’ de convivencia.

A pesar de que son nuevos los participantes que llegaron a formar parte de esta tercera temporada, lo cierto es que la serie de comentarios por parte de exfiguras del ‘reality’ no se han hecho esperar, siendo este el caso de ‘Yaya’ Muñoz, quien se destacó durante la segunda temporada e incluso surgió un amorío con José Rodríguez.

En medio de su rol como locutora en el programa ‘Dímelo King’, ‘Yaya’ se refirió al rol de Carla Giraldo como presentadora de ‘La casa de los famosos’ donde aseguró: “Carla se cree participante… Yo se lo tengo que decir, porque este 2026 vengo con todo (…) Yo la quiero, pero como presentadora me hace ruido (...) Carla debería venirse acá de panelista, porque ella la da de panelista”. Los mencionados comentarios, por supuesto, no pasaron de largo entre los seguidores del programa y de la presentadora de ‘La casa de los famosos’, tanto así que Carla Giraldo terminó respondiéndole a Muñoz mientras que se preparaba para la transmisión del ‘reality’:

“Pienso que tiene toda la razón, cada cual opina de lo que quiere. Ahora, ¿sabes lo que pasa detrás para poder opinar? Creo que no mucho, entonces, cuando nadie está en los zapatos ni en tu trabajo, ni ha visto cómo funciona, a pesar de que concurses o hagas parte, no quiere decir que sepas cómo funciona (…) “Entonces no importa, está bien, me vuelve más famosa y yo la amo por eso, y yo la quiero muchísimo, me encanta que me siga nombrando allá, que ese formato tiene como full rating, me gusta”, agregó Carla Giraldo, de ‘La casa de los famosos’.

Lo que queda claro es que a pesar de los malos comentarios que pueda llegar a recibir, Giraldo busca tomarlos de la mejor manera posible sin perder su esencia llena de carisma y humor, la cual la caracteriza tanto dentro como fuera de las cámaras.