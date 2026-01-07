Sara Uribe recordó su victoria en Protagonistas de Nuestra Tele de RCN en el año 2012

Sara Uribe es una reconocida modelo, presentadora de televisión y empresaria proveniente de Medellín. Su carrera despegó en 2012 al convertirse en una de las ganadoras del reality Protagonistas de Nuestra Tele(Canal RCN), lo que le abrió las puertas a más programas televisivos.

La antioqueña se convierte en la vigésima celebridad anunciada por El Jefe para ingresar a ‘La Casa de los Famosos’, en la que convivirá bajo vigilancia permanente junto a otras figuras del entretenimiento y las redes sociales. Para Uribe, en un regreso a un formato familiar, el cual impulso su carrera y la llevó a ser conocida nacionalmente.

Antes, Uribe estudió Comunicación Social y Periodismo y también es recordada por la polémica relación que tuvo con el futbolista Freddy Guarín, con quien tiene un hijo llamado Jacobo, a pesar de que el futbolista tenía conformada su propia su familia y le habría sido infiel a su esposa con la modelo. Al respecto, la presentadora ha dado detalles de la relación, que para ella trajo fuertes repercusiones:

“Yo fallé, yo creo que ese es el karma mío, yo me mentí con un hombre casado (¿Pidió perdón?) Sí, pedí a la esposa de Freddy, a los hijos de Freddy, a las personas que yo sentía que les había fallado, yo tenía 20 años Tatiana, yo nunca quise hacerle daño a una familia (...)“, expresó Uribe.

Sara Uribe y su primera victoria en los realities nacionales

Ahora, tras algunos años alejada de las pantallas, Sara le da una oportunidad más a los realities, por lo que recordó el día de su victoria en el año 2012 al llegar a la final de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ al lado de Angelica Jaramillo. En el carrete trajo algunos recuerdos de aquel momento con unas palabras:

“Soy yo, con la misma esencia de cuando gané Protagonistas de nuestra tele en 2012. Pero también soy yo, con más aprendizajes, más vida, más camino y con mi propósito claro: volver a hacer historia con el@teamsarauribe.Mis poderosas, mis mujeres fuertes, mis mujeres con historia, resilientes y fuertes, volvemos a estar en la televisión”.

¿Quiénes serán las presentadoras del After Show de La Casa de los Famosos?

‘La Casa de los Famosos’ sigue anunciando a los participantes de la nueva temporada, pero mucho antes había surgido el rumor de que Karina García llegaría como presentadora del After Show. Además, Vicky Berrio que cautivó al público al hacer dupla con Sevillano, saldría al ser reemplazada por García.

No obstante, el programa acabo con esos rumores y confirmo el regreso de Vicky por medio de sus redes sociales: “¡Chiiiiicoooss! Es un honor para nosotros confirmarles oficialmente que Karen Sevillano y Vicky Berrio nos seguirán divirtiendo con sus ocurrencias y personalidades en El After de #LaCasaDeLosFamososCol3, “sí, mis lindos”, expresaron.