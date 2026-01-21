Laura Tobón regresa a la presentación en proyecto alejado del canal Caracol, ¿de qué se trata?

Laura Tobón se ha consolidado como una de las figuras más influyentes y relevantes del entretenimiento en Colombia, desde el ámbito del modelaje y la televisión. Últimamente la modelo ha tenido colaboraciones con prestigiosas marcas, lo que confirma que es todo una referente de la moda en Colombia y durante el mes de diciembre de 2025 regresó a las pantallas de Caracol, con el programa ‘La Vuelta al mundo en 80 risas’.

Entre los más recientes anuncios de la modelo y presentadora, se encuentra su nuevo y propio proyecto llamado La Tobón Show, donde la hemos visto ahora detrás de cámaras. El formato será de entrevistas dirigidas por Tobón y tendrá estreno el próximo 26 de enero, a las 6:00 pm por medio de todas las redes sociales en las que esta presente.

En charla con el Tiempo, la presentadora explicó en que consiste su programa: "En este formato traigo invitados para sacarlos de su zona de confort, para entretenerlos, hacer dinámicas, juegos y retos, pero también para tener una conversación y una conexión un poco más profunda, con esencia, sin libreto, pero con propósito."

La duración del show será de 45 minutos, con dos invitados por capítulo, esto con el fin de darle un ritmo más dinámico, y la inspiración de la presentadora para crearlo fue de conocidos formatos como: Drew Barrymore, The Kelly Clarkson Show y Ellen DeGeneres.

En gran parte, el objetivo de Laura es mostrar una faceta más cercana y completa de ella, a lo que se ha logrado ver en televisión y en redes sociales. Al iniciar el proyecto, contempló la posibilidad de hacer un reality; sin embargo, terminó decidiéndose por tener su propio show.

Esposo de Laura Tobón reveló que las peleas con su pareja lo llevaron a terapia psiquiátrica

En una entrevista para ‘La Sala de Laura Acuña’,Álvaro Rodríguez habló de que en un mal momento de su relación sentimental los llevó a tomar terapia de pareja y luego de esto, tuvo que acceder a los servicios de un psiquiatra.

“Empecé a pelear mucho con Laura y fuimos a terapia de pareja. A mí me gustan leer esos libros de autoayuda, empezamos a hablar y me empecé a dar cuenta de lo que menos hablaba era de Laura y me dijeron que tenía un amigo psiquiatra que me podía medicar y yo dije ‘yo no me tomo ni siquiera un antiácido’” afirmó Álvaro en la entrevista, tras esta situación familiar decidió acudir a ayuda psicológica y aunque se negó al inicio, afirmó que el medicamento psiquiátrico mejoró su vida.

“Me convencieron, el tipo supersimpático, nos reímos y todo, al final me dice ‘tú tienes depresión’, yo me negué a fragilizarme, estuve tres o cuatro meses con la crisis y era tanto que decidí tomarme las pastillas, sentí que cambié”, terminó de compartir Álvaro en la entrevista con Laura.