Esposo de Laura Tobón reveló que las peleas con su pareja lo llevaron a terapia psiquiátrica

La presentadora bogotana Laura Tobón es una de las figuras más destacadas de la televisión colombiana, gracias a su trayectoria en reconocidos canales como RCN, Caracol y Canal Uno. Tras su matrimonio y la llegada de su hijo a su vida, ha sido un poco más abierta a compartir su vida familiar, en esta ocasión quien decidió hablar ante las cámaras fue sí esposo, quien dio algunos detalles de su salud mental y de como el tratamiento psiquiátrico lo ayudó.

En una entrevista para ‘La Sala de Laura Acuña’, Álvaro Rodríguez habló de que en un mal momento de su relación sentimental los llevó a tomar terapia de pareja y luego de esto, tuvo que acceder a los servicios de un psiquiatra.

“Empecé a pelear mucho con Laura y fuimos a terapia de pareja. A mí me gustan leer esos libros de autoayuda, empezamos a hablar y me empecé a dar cuenta de lo que menos hablaba era de Laura y me dijeron que tenía un amigo psiquiatra que me podía medicar y yo dije ‘yo no me tomo ni siquiera un antiácido’” afirmó Álvaro en la entrevista, tras esta situación familiar decidió acudir a ayuda psicológica y aunque se negó al inicio, afirmó que el medicamento psiquiátrico mejoró su vida.

“Me convencieron, el tipo supersimpático, nos reímos y todo, al final me dice ‘tú tienes depresión’, yo me negué a fragilizarme, estuve tres o cuatro meses con la crisis y era tanto que decidí tomarme las pastillas, sentí que cambié”, terminó de compartir Álvaro en la entrevista con Laura.

¿A qué se dedica Álvaro, el esposo de Laura Acuña?

Laura Tobón eligió a Álvaro Rodríguez como su compañero de vida, y en marzo de 2017 sellaron su unión en matrimonio. Sin embargo, más allá de ser el esposo de la reconocida presentadora, Rodríguez se ha destacado como un influyente empresario en los sectores logístico y financiero. Actualmente, ocupa el cargo de presidente en Ventura Group, una de las compañías líderes en la gestión de carga y descarga de mercancías en puertos clave como el de Buenaventura.

Además de su exitosa trayectoria en el ámbito corporativo, Rodríguez ha incursionado en el mundo de las inversiones, participando como uno de los inversionistas del famoso programa Shark Tank, donde apuesta por ideas innovadoras y nuevos emprendimientos. Su visión estratégica y conocimiento en negocios también lo han llevado a explorar el ámbito digital, donde conduce su propio pódcast en Spotify. A través de este espacio, comparte experiencias, consejos y análisis sobre temas como emprendimiento, liderazgo y economía, consolidándose como una referencia en el mundo empresarial.