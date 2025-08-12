Yeison Jiménez reveló el nombre del pastor cristiano al que sigue con fervor

El municipio de Manzanares, Caldas, vio nacer hace 34 años a uno de los máximos referentes que tiene la música popular en estos tiempos, Yeison Jiménez, hombre que el pasado 26 de julio hizo historia al ser el primero del género en hacer ‘sold out’ en el Nemesio Camacho El Campín. Acorde a sus creencias, Dios siempre ha estado en cada uno de sus pasos y recientemente mostró la imagen de uno de los pastores cristianos que lo ha inspirado en los últimos meses.

La historia de Jiménez para muchos es digna de ser contada en plataformas como Netflix, debido a que por su esfuerzo y dedicación pasó de vender aguacates en la plaza de Corabastos, a llenar escenarios a nivel nacional e internacional; meta que cumplió luego de tener una conversación con su Dios y prometerle a los 19 años que sería el mejor en su estilo musical y si eso no sucedía se iba a prestar el servicio militar.

Yeison Jiménez rompe récords en Colombia y apunta al público mexicano (Foto: Cortesía / Wilder Forero)

Para su fortuna y para las de los millones de fans que tiene su vida y carrera fueron iluminadas, evitándole así inmiscuirse en temas de delincuencia que vivió mientras habitaba el sector de Patio Bonito en Bogotá; algo que evito al buscar cobijo en la iglesia Manantial de Vida, ubicada en la Calle 13 en Bogotá, cerca a la localidad de Fontibón.

Con los años, Jiménez se ha inmiscuido mucho más en los temas religiosos, lo que lo ha llevado a buscar otras voces, que, como él, expanden el mensaje de la fe desde distintas aristas. Es por ello que aprovechó lo masivo de su Instagram, donde lo siguen 4,9 millones de cuentas, para sugerirle a sus fanáticos que escuchen las conferencias del orador argentino Dante Gebel, especialmente la que lleva por nombre ‘Terapia de espinas’. “Definitivamente, necesitamos escuchar estas palabras por estos tiempos. Los amo”, manifestó Jiménez en una de sus historias.