Esposa de Marcelo Cezán habló de su salida de Colombia

Marcelo Cezán con el paso de los años ha consolidado una amplia carrera en la industria del entretenimiento figurando como presentador, actor y cantante, lo que lo ha llevado a ganarse el cariño de los televidentes. Actualmente, el colombiano figura en ‘La casa de los famosos’ del Canal RCN y ‘Bravíssimo’ de City TV. Debido a la serie de proyectos con los que cuenta, todo indicaría que el conductor decidió dejar su casa en La Calera para radicarse nuevamente en la capital junto a su familia.

Sin embargo, desde hace varios meses Michelle Gutty, la esposa de Marcelo Cezán, adelanta estudios tras ganarse una beca actoral en Estados Unidos. Aunque en principio se pensó que Gutty se radicaría en aquel país, lo cierto es que su salida de Colombia no se ha dado del todo y ante esta situación la actriz se refirió a este tema por medio de sus redes sociales, en medio de una dinámica de preguntas:

“Estaré semipresencial por ahora, yendo y viniendo entre la virtualidad y la presencialidad... La exactitud de fechas solo la sabré el día Lunes que tengo reunión A y depende de mí también y de que decido hacer con el Ofrecimiento que hay y que tan conveniente es desde todo punto de vista (en este caso que decidimos xq mis decisiones respecto a eso las tomamos juntos) a futuro posiblemente me vendré para aca pero eso no será ya, por eso también vinimos a esta ciudad, para orar, saber cómo nos sentimos aquí, saber si esta tierra es para mí a futuro o no, o para nosotros etc... entonces vamos con Dios de la mano tomando las mejores decisiones o las que sentimos será lo mejor para no perder las oportunidades que se presentan saber también que la decisión que tomemos nos dé paz...”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Michelle Gutty.

¿Cuántos hijos tiene Marcelo Cezán, de ‘La casa de los famosos’?

Marcelo Cezán y Michelle Gutty tienen un único hijo, quien es Fabricio, el pequeño estaría sobre sus 7 u 8 años de edad. Cabe resaltar que hasta el momento se desconoce si la pareja desea tener más hijos, ya que el menor se ha llevado toda su atención, pero también siguen trabajando en cada uno de sus proyectos personales, que actualmente son varios tanto dentro de como fuera de la televisión por parte de Cezán