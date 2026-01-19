Luisa Fernanda W salió a defenderse luego de que Robinson Díaz tildara a los influencers de “pendejos”

Robinson Díaz es uno de los actores colombianos más reconocidos y versátiles, con una destacada trayectoria en televisión, cine y teatro. Es ampliamente conocido por su capacidad de interpretar una gran variedad de personajes, desde roles dramáticos profundos hasta cómicos memorables. Entre sus actuaciones más icónicas se encuentran ‘El Cartel de los Sapos’, ‘Vecinos’ y ‘Pecados capitales’.

En esta ocasión, el reconocido actor llamó la atención por uno de los comentarios que realizó durante una entrevista, en la que se refería a los influencers: “Estamos plagados de influencers y de un poco de idiotas y pendejos que quieren ser famosos, pero no tienen nada, no tienen mérito, no tienen talento. Entonces ese exitismo, a mí me sabe a cucaracha, yo realmente pienso que las personas que tienen éxito es porque van a contarle algo a los demás”, expresó.

Al respecto, la influencer Luisa Fernanda W dedicó todo un post para responderle al actor, iniciando con que admira mucho su trabajo y su carrera en la actuación, pero que generalizar no es justo, ni preciso y que ser creador de contenido no es una moda, sino una industria.

“Hoy la economía de los creadores de contenido, mueve más de 250 mil millones de dólares a nivel global, según estudios, eso no se sostiene con gente sin nada en la cabeza, y ojo yo reconozco que hay creadores que...”, para así luego referirse al empleo que genera esta forma de trabajo. Finalmente, Luisa relató que el éxito no estaba en la fama, sino que en el impacto (...) y que el problema no es el medio, sino cómo se usa el medio.

“Las industrias creativas no compiten, se complementan. Así como hay actores extraordinarios y otros no tanto, también hay creadores que aportan valor real, educan, inspiran y generan empleo. El problema no es el medio. El problema es cómo se usa. Hablemos desde el respeto y con criterio”, aseguró.

Luisa Fernanda W fue defendida en redes sociales al recordar el homenaje de Legarda

Para muchos el homenaje de’ Yeison fue un espacio en el que muchas figuras públicas se mostraron para “resaltar”, en el caso de Luis Alberto Posada, protagonizó un tenso momento en tarima. Mientras que, Giovanny Ayala criticó la ceremonia, esto después de no haber asistido.

Así un usuario en redes sociales, quiso recordar lo que ocurrió con el homenaje de Fabio Legarda, quien en ese momento era novio de Luisa Fernanda W, la influencer que fue duramente criticada.

Posteriormente, sus amigos y según reveló Luisa, la Alcaldía de Medellín se encargaron de organizar un homenaje que también estuvo acompañado por la música, en donde la influencer se quebró, pero también interpretó una canción hacia él. Esto hizo que Luisa fuera duramente criticada, así lo recordaron en redes:

“Ustedes son muy doble moral. Yo nunca me voy a olvidar que a Luisa le cayó el hate más hp porque organizaron ese concierto en homenaje a Legarda. Le dijeron que por qué hacía show con la muerte de él. Que como era posible que se maquillara, que saliera vestida blanco. Fue juzgada sin empatía y sin respeto. Entonces no era el homenaje, era quien lo hacía”.