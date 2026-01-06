Luisa Fernanda W reveló si se arrepiente de la mamoplastia que se realizó hace algunos años

Luisa Fernanda W es una de las creadoras de contenido más reconocidas en Latinoamérica con 19 millones de seguidores en Instagram; a lo que se le suma su incorporación en el mundo empresarial y en otras facetas del entretenimiento como el canto y el doblaje, siendo actriz de doblaje en la segunda entrega de Zootopia, película animada de Disney.

La influencer se ha destacado también por la familia que ha conformado al lado del artista popular, Pipe Bueno, con quien tiene a sus dos hijos y también una variedad de negocios, dentro del ámbito empresarial como en la música. A pesar de ser madre de Máximo y Domenic, Luisa conserva su cuerpo, el que siempre la ha caracterizado y aunque muchos creen que ha pasado por cirugías, ella ha desmentido esto:

“Nunca me he hecho una lipo, senos si tengo obviooooo, pero la realidad es que jamás me he tocado el abdomen y la cola. Saludos“, reveló hace algún tiempo en sus redes sociales, dejando en claro que su cuerpo es resultado de una combinación de cuidados, alimentación saludable y ejercicio, y no solo de procedimientos estéticos.

No obstante, como es de costumbre, Luisa interactúa con sus seguidores por medio de las preguntas en sus historias, en una de ellas le decían que si quizá se arrepentía de su mamoplastia, a lo que ella respondió:

“No me he arrepentido de mi mamoplastia, porque fue una decisión pensada, personal y hecha para mí. No creo que haya una sola forma de amar tu cuerpo: algunas lo hacen aceptándolo tal cual, otras transformándolo, y todas son válidas. Lo único que nunca recomiendo es decidir desde la inseguridad o por agradarle a alguien más.”

Luisa Fernanda W en las historias de su Instagram

¿Qué es la mamoplastia?

La Mamoplastia es un conjunto de procedimientos quirúrgicos enfocados en modificar o remodelar la apariencia, tamaño, forma y/o posición de las mamas. Esta cirugía plástica puede realizarse con fines estéticos, buscando mejorar la armonía corporal, corregir asimetrías o revertir cambios post-embarazo o por envejecimiento; o con fines reconstructivos, como es el caso de la restauración del seno después de una mastectomía o una lesión traumática.

Existen varios tipos principales de mamoplastia, como lo son la mamoplastia de aumento, la cual busca incrementar el volumen del seno, generalmente mediante la colocación de implantes mamarios de silicona o suero salino, o a través de la transferencia de grasa propia.

La segunda es la mamoplastia de reducción que disminuye el tamaño y el peso excesivo de las mamas, a menudo con el fin de aliviar problemas físicos como dolores de espalda, cuello u hombros, además de mejorar la proporción corporal. Finalmente, la Mastopexia o Levantamiento de Senos, la cual se enfoca en elevar y remodelar las mamas caídas, reposicionando el pezón y la areola, y eliminando el exceso de piel flácida, pudiendo combinarse con la colocación de implantes.