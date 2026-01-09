Carla Giraldo dejo mal parada a Mariana Zapata en la gala previa de ‘La Casa de los Famosos’

La tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ esta a tan solo días de su estreno el próximo 12 de enero a las 8:00 pm, por lo que sigue calentando motores y anunciando más participantes que le pondrán picante a la competencia. Entre las participantes confirmadas hace pocos días se encuentra la influencer Mariana Zapata, quien desde las dos primeras temporadas pasadas había sido candidata para ingresar.

“Hola, soy Mariana Zapata y oficialmente soy participante de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia”, expresó en su presentación, dejando claro que su llegada no es improvisada. Según afirmó, este año marca un punto de quiebre personal que la impulsa a asumir el reto con una mentalidad distinta. “La Mariana de hoy no es la misma de hace un año. Imagínense todo lo que puede pasar en un año. Este año sí que vengo preparada”, señaló.

En la temporada pasada, Zapata no alcanzó el porcentaje de votación requerido, dicho detalle Carla Giraldo no lo paso por alto durante la gala, esto por las palabras que le dio, que a muchos le causo gracia. La presentadora inició preguntado si este año su le iría bien, a lo que ella contestó que confiaba en sus seguidores a lo que Giraldo replicó: “Si confiamos en el fandom, entonces ¿por qué en esas votaciones no se vieron reflejadas?“.

En redes sociales, señalaron que Carla “acabo” a Mariana y que en vez de presentar, debería participar en un formato de estos.

¿Quiénes son los participantes confirmados de ‘La casa de los famosos 3’?

Nicolás Arrieta - Influencer y Creador de Contenido Alexa Torres - Cantante e Influencer Esteban Bernal (‘Tebi’) - Modelo e Influencer Luisa Cortina - Modelo y Creadora de Contenido Eidevin López - Actor e Influencer Lorena Altamirano - Actriz Maiker Smith - Influencer y Humorista Yuli Ruiz - Influencer y Modelo Johanna Fadul - Actriz Manuela Gómez - Influencer Franck Stiward (‘Campanita’) Marilyn Patiño - actriz y modelo . Alejandro Estrada - actor Renzo Meneses - Influencer y modelo Valerie de la Cruz (Beba) - Influencer Jay Torres - Cantante Juanda Caribe - Influencer y cantante Sara Uribe - Presentadora y modelo Mariana Zapata - Influencer Sofía Jaramillo - Actriz y modelo Valentino Lazaro - Influencer

¿Cuáles son los nuevos nombres de las habitaciones de ‘La Casa de los Famosos’?

En las anteriores ediciones, los productores de este programa eligieron cuatro nombres para estas habitaciones, las cuales, definen algunos de los comportamientos de los participantes, eligiendo: ‘Cielo e Infierno’ y ‘Agua y Fuego’.

Ahora, en este 2025, la producción se la jugó diferente y decidieron bautizar a estos cuartos como ‘Calma y Tormenta’. Otro diferencial de esta entrega es el sofá en el que todos se reúnen para escuchar a Marcelo Cezán y Carla Giraldo, que en esta ocasión será al estilo animal print.