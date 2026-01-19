Conozca el primer eliminado de ‘La Casa de los Famosos’, ¿no hizo nada?

Hace una semana el canal RCN inaguró las puertas de `La Casa de los Famosos`, en su tercera temporada, recibiendo a 23 famosos en su recordado set. Una de las participantes que llegó de sorpresa fue Marcela Reyes, pero su solo duraría algunos días, para después partir sin ninguna explicación. Mientras que, en la noche del domigno se conoció el primer eliminado de la competenica, esto por votación del público.

Puede leer: Pipe Bueno no aguanto más y estalló ante los comentarios de su supuesta “maldición” en las fotos

En la placa se encontraba Nicolás Arrieta, Tebi, Lorena Altamirano, Renzo, Yuli Ruiz y Luisa Cortina, quien fue la eliminada al obtener el porcentaje más bajo con el 4.60%. En el caso de Nicolás, arrasó las votaciones con el 50.30%, pero al regresar tuvo que dormir en el calabozo, esto por incumplir una de las reglas del jefe.

A pesar de que muchos pensaron que Yuli Ruiz sería la eliminada, la sorpresa fue para Luisa que durante el posicionamiento, recibió seis votos de sus compañeros que quería que se fueran de la competencia, entre ellas de Mariana Zapata. Esto la tomo por sorpresa, por lo que cuando los presentadores le preguntaron a quién dejaría en placa de nominación, ella respondió que a la influencer.

¿Quiénes son los participantes de ‘La casa de los famosos 3’?

Nicolás Arrieta - Influencer y Creador de Contenido Alexa Torres - Cantante e Influencer Esteban Bernal (‘Tebi’) - Modelo e Influencer Eidevin López - Actor e Influencer Lorena Altamirano - Actriz Maiker Smith - Influencer y Humorista Yuli Ruiz - Influencer y Modelo Johanna Fadul - Actriz Manuela Gómez - Influencer Franck Stiward (‘Campanita’) Marilyn Patiño - actriz y modelo . Alejandro Estrada - actor Renzo Meneses - Influencer y modelo Valerie de la Cruz (Beba) - Influencer Jay Torres - Cantante Juanda Caribe - Influencer y cantante Sara Uribe - Presentadora y modelo Mariana Zapata - Influencer Sofía Jaramillo - Actriz y modelo Valentino Lazaro - Influencer

¿Por qué Marcela Reyes se fue de ‘La Casa de los Famosos’?

En ese momento, la DJ se mostró visiblemente emotiva y envió un mensaje cargado de afecto a su familia. “Este corazón tiene un significado súper especial. Cuando yo hago así, es porque siempre tengo a mi familia en mi corazón. Los amo con mi vida entera, con mi alma”, dijo mientras formaba un corazón con sus manos.

Minutos después, agregó una frase que despertó aún más interrogantes entre los seguidores del programa: “Ahora pasó algo… No les puedo contar, pero pasó algo y me tiene desestabilizada la situación”. Desde entonces, no volvieron a emitirse imágenes de la artista dentro de la casa, y horas más tarde se confirmó de manera oficial su salida definitiva del reality.

El único pronunciamiento posterior relacionado con Marcela Reyes provino de su equipo de trabajo, que publicó un breve mensaje en redes sociales, dejando abierta la expectativa sobre lo sucedido: “Las historias no se cuentan a medias, se cuentan cuando es el momento correcto. Pendientes”.