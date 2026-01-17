“Pasó algo y me desestabilizó”: Marcela Reyes explicó la razón por la que abandonó La Casa de los Famosos

La participación de Marcela Reyes en La casa de los famosos Colombia 2026 llegó a su fin de manera inesperada. La DJ y creadora de contenido abandonó el reality el pasado jueves 15 de enero, apenas cuatro días después del inicio oficial del programa, a pesar de haber sido presentada por el Canal RCN como una de las figuras más fuertes y llamativas de la temporada.

La salida de la artista tomó por sorpresa a los televidentes y fue confirmada durante la transmisión en vivo por Carla Giraldo, presentadora del formato. Sin profundizar en los motivos, la también actriz informó que la decisión obedecía a razones personales.

“A partir de este momento, Marcela Reyes sale de la competencia por motivos personales. Vamos a continuar con ‘El Jefe’ y atentos a lo que tiene que decirnos sobre el juego”, expresó Giraldo ante la audiencia, sin entregar mayores detalles sobre lo ocurrido.

Tras el anuncio oficial, en redes sociales comenzaron a circular nuevamente las últimas palabras que Marcela Reyes pronunció frente a las cámaras del reality. En ese momento, la DJ se mostró visiblemente emotiva y envió un mensaje cargado de afecto a su familia.

“Este corazón tiene un significado súper especial. Cuando yo hago así, es porque siempre tengo a mi familia en mi corazón. Los amo con mi vida entera, con mi alma”, dijo mientras formaba un corazón con sus manos. Minutos después, agregó una frase que despertó aún más interrogantes entre los seguidores del programa: “Ahora pasó algo… No les puedo contar, pero pasó algo y me tiene desestabilizada la situación”.

Desde entonces, no volvieron a emitirse imágenes de la artista dentro de la casa, y horas más tarde se confirmó de manera oficial su salida definitiva del reality.

El único pronunciamiento posterior relacionado con Marcela Reyes provino de su equipo de trabajo, que publicó un breve mensaje en redes sociales dejando abierta la expectativa sobre lo sucedido: “Las historias no se cuentan a medias, se cuentan cuando es el momento correcto. Pendientes”.

Por ahora, los seguidores de La casa de los famosos Colombia 2026 permanecen a la espera de una explicación más amplia por parte de la DJ, mientras el reality continúa su desarrollo sin una de sus participantes más comentadas.