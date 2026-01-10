Yeison Jiménez había soñado que iba a morir en un accidente aéreo; así lo contó

La tragedia registrada en la tarde del sábado 10 de enero en la vereda Romita, entre Paipa y Duitama, no solo enluta a la música popular colombiana, sino que ha reactivado recuerdos de declaraciones pasadas del propio Yeison Jiménez, quien en distintas entrevistas había contado experiencias oníricas y situaciones reales que lo dejaron emocionalmente afectado.

Tras confirmarse que el cantante se encontraba entre las víctimas mortales del accidente de la avioneta que cayó en zona rural de Boyacá, varios seguidores comenzaron a recordar fragmentos de conversaciones en medios y redes sociales donde el artista hablaba de sueños premonitorios relacionados con vuelos. En uno de esos relatos, Jiménez confesó haber soñado con un accidente aéreo y con la angustia de no volver a ver a su familia, una experiencia que —según explicó— coincidió con un episodio real que estuvo cerca de terminar en tragedia.

El cantante había narrado que, tiempo atrás, durante un vuelo, la aeronave presentó fallas técnicas, pérdida de velocidad y momentos de tensión que lo llevaron a pensar que no saldría con vida. Ese episodio ocurrió en una etapa especialmente sensible de su vida, cuando esperaba el nacimiento de su hijo Santiago. El impacto emocional fue tan fuerte que, según él mismo contó, tuvo que acudir a terapia psicológica para enfrentar el miedo, la ansiedad y una posterior depresión.

“Sentí mucho miedo de morir sin conocer a mi hijo”, llegó a expresar en una de esas entrevistas, dejando claro que aquella experiencia lo marcó profundamente. Incluso relató que, antes del incidente, había soñado con estar dentro de un avión en problemas y con ver la situación reflejada en las noticias, algo que en su momento interpretó como una coincidencia inquietante.

¿Qué pasó con Yeison Jiménez?

Tras el accidente ocurrido este sábado, esos testimonios han vuelto a circular con fuerza en redes sociales, generando un debate entre quienes creen en las premoniciones y quienes consideran que se trata de experiencias emocionales intensas que el propio artista decidió compartir con honestidad.

Mientras las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer las causas del siniestro aéreo, la figura de Yeison Jiménez es recordada no solo por su trayectoria musical, sino también por la vulnerabilidad con la que habló de sus miedos, sus sueños y las batallas internas que enfrentó lejos de los escenarios.