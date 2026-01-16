¿Quién fue Dogardisc y por qué su partida enluta el mundo de la champeta?

El jueves 15 de enero se reportó el fallecimiento de Ismael Simancas, conocido artísticamente como Dogardisc, luego de haber permanecido internado durante varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos(UCI) de una clínica de Cartagena. La muerte del artista fue confirmada por el cantante de champeta y uno de los mayores impulsores de su carrera, José Quessep.

En sus redes sociales anunció: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de mi compadre Ismael Simancas, un defensor de la champeta criolla, mi amigo el Dogardisc. Hay un dolor grande, lamentamos profundamente el fallecimiento de este colega y amigo, toda la gente de la champeta está de luto con el fallecimiento de mi compadre, ya que fue un buen compañero, buen amigo en el ámbito popular”.

Dogardisc, fue uno de los pilares fundamentales que permitieron la evolución y profesionalización de la champeta en Colombia. Desde su centro de operaciones en Cartagena, se convirtió en un “cazatalentos” visionario que impulsó las carreras de grandes figuras del género. Su labor fue decisiva para que este ritmo, nacido en las barriadas y la cultura del “picó”, lograra romper las barreras sociales y posicionarse en las emisoras y discotecas de todo el país, transformando un sonido local en un fenómeno cultural de exportación.

El cartagenero no solo comercializaba discos, sino que curaba el sonido de una época, identificando los éxitos que pondrían a bailar a miles de personas. Fue un puente entre los artistas emergentes y el mercado musical, siempre defendiendo la identidad de la champeta criolla y urbana.

Con la noticia, algunos colegas y figuras del género caribeño, se manifestaron en sus redes para despedirse del importante artista, entre ellos Mr. Black, quien le dedico unas palabras a quien consideraba su maestro: “En los últimos tiempos estuvimos distanciados, pero el que te conocía sabía lo jocoso y mamador de gallo que eras… y también sabía que nos queríamos de verdad.Muchos trucos aprendí de ti en la champeta (...)″.

¿Cuáles eran las canciones más conocidas de Dogardisc?

A lo largo de sus 30 años de carrera, logró posicionar varios temas que hoy son recordados y considerados “himnos” del género en los picós de Cartagena y todo el Caribe. Entre sus grandes éxitos se encuentran “El Viejo Zorro”, una canción de la “vieja escuela” que narra con picardía los consejos de un hombre experimentado, consolidándose como un referente obligado de la champeta criolla.

Otra es “Tras las Rejas” (o “Detrás de las Rejas”), un tema cargado de sentimiento que relata la crudeza de la privación de la libertad, conectando profundamente con las vivencias de los barrios populares y “Desplazado de Amor”, el cual fue uno de sus lanzamientos más potentes de los últimos años.

Antes de ser la gran voz que todos conocimos, Dogardisc fue percusionista durante cinco años, lo que le dio ese “sentido del ritmo” tan único que luego imprimió en sus grabaciones como cantante