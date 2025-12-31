Deportes

Luis Díaz sacó lo ‘coleto’ y lanzó champeta de Fin de Año: ‘La Promesa’

El futbolista se unió a uno de los más reconocidos artistas del género para sacar su tema

Luis Díaz Captura Instagram: Luis Díaz - Post - 31/12/2025
Por Steven García

El ‘Tiburón’ Luis Díaz, es hoy por hoy una de las máximas figuras del balompié global, futbolista que hoy hace parte de las filas del Bayern Múnich de Alemania, y que recientemente estalló las redes al sacar su propia canción de champeta como regalo de Fin de Año a sus fans.

Como buen costeño, ‘Luchito’ se crio en medio de picós y ritmos de champeta, música que ha llevado por todas partes del mundo; e incluso se metió la mano al drill para contratar a Criss y Ronny para que ambientaran una fiesta después de su matrimonio con Gera Ponce en Barranquilla.

La pasión por estos ritmos caribes y algunos urbanos, llevó en su momento a Luis a debutar músicalmente en la canción ‘El ritmo que nos une’, junto al también futbolista, Juan Fernando Quintero y el afamado reguetonero Ryan Castro.

Tras brillar frente a los micrófonos, el guajiro se lanzó nuevamente al ruedo de lo musical y lo hizo de la mano de uno de los ‘Champetuos’ más reconocidos de Cartagena, Juanda Iriarte, con quien sacó el tema ‘La Promesa’, canción en la que Díaz narra los esfuerzos que hizo para llegar a ser una estrella del futbol.

“Hoy cierro este 2025 agradeciendo. A Dios, por guiar cada paso, por darme fuerzas cuando el camino se volvió cuesta arriba y por no soltarme jamás, incluso cuando todo parecía imposible. A mi familia, gracias de corazón. Por estar siempre, en los sacrificios, en los momentos difíciles y en cada sueño que parecía lejano”, fueron las palabras de alegría del extremo.

“Es el resultado de un camino largo, de fe, de trabajo y de amor. Un camino donde Dios ha obrado y donde mi familia ha luchado conmigo y por mí.Todo lo que soy, y todo lo que hoy tengo, es gracias a eso. Gracias Dios. Gracias familia”, añadió.

