Criss y Ronny le ponen ritmo a las Fiestas de Cartagena con su versión ‘champetua’ del clásico ‘Buscapié’

Cartagena celebrará sus 492 años de independencia con sus tradicionales fiestas que, en esta ocasión, se celebraran del 6 al 11 de noviembre; encuentro en el que dos de sus hijos más queridos, Criss y Ronny , lanzaron una versión del tradicional ‘Buscapié’, que promete continuar con el legado de este himno de la heroica.

Hace ya más de cuatro décadas, el compositor Hugo Bustillo, utilizó su pluma para plasmar los sentires de estas fiestas que nacieron de los cabildos negros en la época colonial; canción que habla de lo que sucede en este encuentro magno, desde las alboradas, los reinados, y por supuesto los tradicionales bailes y comparsas que se toman la capital de Bolívar durante estas fechas.

Cartagena, Colombia (CAMILO PORRAS GÓMEZ)

El legado de Bustillo continua en este 2025, gracias a la labor de Criss y Ronny y DJ Dever, quienes “formaron su guachafita”, con una nueva versión llena de sonidos africanos de la tradicional champeta, combinado con arreglos modernos y ese sabor que los ‘mellos’ le meten a todos y cada uno de sus temas; gozadera en la que su autor original tiene gran participación.

“Estamos súper felices y honrados de poder hacer una nueva versión de un tema tan icónico para Cartagena. El reto era mantener la misma energía y fuerza del original, y sentimos que lo logramos. ‘Suena Buscapié’ es pura alegría, pura fiesta y pura identidad cartagenera”, fueron las palabras de emoción de estos artistas, quienes grabaron el videoclip en varios de los lugares más icónicos de la ciudad, dejando en el video varios elementos de la cultura cartagenera como los tradicionales picós.

“Se vienen las Fiestas de Noviembre y Carnavales, y esta será su canción favorita”, añadieron los artistas.