La champeta fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia

El reconocimiento del Conjunto de Expresiones Culturales asociadas a la champeta como patrimonio del país alcanzó un nuevo avance con la aprobación del Plan Especial de Salvaguardia (PES) por parte del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural de MinCulturas. Este logro, considerado histórico para el Caribe colombiano, es resultado de un proceso sostenido durante años por organizaciones comunitarias, artistas, investigadores y entidades locales, con el acompañamiento de la Alcaldía de Cartagena a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC).

La iniciativa, impulsada desde sus inicios por la Fundación Roztro y el Comité de Salvaguardia del Patrimonio Champeta, ha contado con el respaldo de portadores de tradición, colectivos artísticos y académicos de instituciones como Unimagdalena, UNIBAC, Universidad de San Buenaventura, CUN, UNAD y la Universidad del Patrimonio Cultural Juan José Nieto Gil. Este entramado de actores consolidó un proceso participativo que desembocó en la aprobación del PES.

Aprobado el PES de la champeta: comunidades celebran un hito para la cultura del Caribe

Durante la sesión, el historiador y magíster en patrimonio cultural Rafael Escallón Miranda presentó el sustento técnico del documento y destacó que el plan es fruto de un ejercicio comunitario sin precedentes. Recordó que en su construcción participaron más de 7.300 personas, entre artistas, gestores, colectivos, asistentes a festivales y participantes de espacios pedagógicos. Según Escallón, la aprobación del PES constituye una forma de reparación histórica hacia las comunidades afro y populares que han sostenido la champeta como una manifestación de resistencia, creación y memoria.

El PES aprobado se articula en cuatro líneas esenciales para su salvaguardia:

Integralidad cultural, que reconoce la música, danza, lenguaje y contexto social. Universos materiales, simbólicos y comunitarios, donde se incluyen la cultura picotera, oficios tradicionales y espacios físicos. El Festival Afro Caribe de Música Champeta, concebido como eje articulador. Memoria y transmisión de saberes, mediante el Museo Decolonial, la Emisora Comunitaria y el Centro de Memoria.

La jornada contó con la presencia de representantes de Asomusichampeta, Asodanzachampeta, Asobacar, las Mesas Territoriales Permanentes de Cultura Picotera, así como figuras emblemáticas como Charles King, Julio Londoño, Ralphy Polo y Luis Felipe “Negro Sampler” Hernández. También asistieron colectivos como Las Emperadoras de la Champeta, Casa Rosada y el picó Gran Platino.

La directora del IPCC, Lucy Espinosa Díaz, celebró la aprobación y resaltó que este paso garantiza la protección, promoción y proyección de la champeta para las futuras generaciones. Con la decisión del Consejo, el IPCC y el Comité de Salvaguardia iniciarán la implementación del PES, con el objetivo de convertir este reconocimiento en oportunidades reales para las comunidades portadoras de una de las expresiones más significativas del Caribe colombiano.