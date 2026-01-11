Entre lágrimas y conmovedores mensajes, colegas y amigos de Yeison Jiménez lo despiden: Luis Alfonso, Silvestre y otros más

El 10 de enero de 2026 quedará marcado para la historia de la música colombiana, esto tras el fallecimiento de Yeison Jiménez reportado en horas de la tarde, cuando autoridades reportaron la caída de una avioneta que se accidentó en la vereda Romita, ubicada sobre la vía entre Paipa y Duitama, en Boyacá. Entre las víctimas mortales, se encontraba el artista popular, que tenía presentación en la noche en Marinilla, Antioquia.

Ante el lamentable suceso, colegas y amigos de Yeison han expresado su conmoción por medio de redes sociales, enviando un mensaje de apoyo hacia la familia del artista. Entre los mensajes más conmovedores se encuentra Luis Alfonso, quien en primer momento compartió un video mostrando su reacción, entre lágrimas despidiendo a su amigo y enviado su apoyo a la familia.

Posteriormente, hizo un post de imágenes junto a él acompañado de las palabras: “Así te voy a recordar siempre mi parcero @yeison_jimenez. Tu energía, tu música y tu legado va a vivir siempre con nosotros”. Mientras que en su presentación en Duitama prendió una vela y pidió a todos los presentes una oración hacia sus familiares en el cielo, en especial por Yeison.

Para luego interpretar ‘Destino final’, canción que crearon juntos y lanzaron aproximadamente hace un año. Lo estremecedor es que la composición hablaba precisamente del día de su muerte: “yo no quiero honores, ni llantos, ni flores, quiero descansar”, es un fragmento del tema.

Otro de los artistas que se pronunció fue Silvestre Dangond, quien en primer momento posteó un video del último encuentro que tuvo con el artista: “Esta fue la última vez que te abracé campeón, te nos adelantaste!!!“, señaló. Además de que Dangond, tenía presentación en la noche nada más que en Manizales, tierra del artista, donde también dedico unas sentidas palabras:

“Me ha tocado ver partir muchas figuras hermosas de la música, ahora otra vez, el sentido de la vida, vuelve y golpea en lo más profundo de nuestro corazón y nos ensaña que tenemos que aceptar las cosas como son. Querido amigo, vas a verdaderamente a vivir, porque después que se muere se vive, y vas a vivir Yeison, regresaste a la vida eterna, a la verdadera vida (...)“.

A la lista se suma Pipe Bueno, a quien Yeison Jiménez siempre le demostró su admiración, por lo que posteó un video de uno de estos momentos juntos: “Todavía no logro procesar esta noticia…Pero decido quedarme con los recuerdos y la gratitud. Con todo lo que viví junto a un amigo, pero también junto al colega, al compañero de tarimas, de canciones y de sueños. Yeison dejó huella en mi vida y en la de muchos. No solo por su talento, sino por su forma de ser y habitar el mundo."

Añadiendo: “La vida es frágil y finita. Por eso hay que vivirla intensamente, amar sin medida y hacer lo que amamos como si hoy fuera el último día. Porque así, en un instante, se nos va…"

Las redes sociales en este momento se encuentran inundadas de mensajes hacia el artista, desde sus amigos más cercanos, hasta figuras que solo compartieron una vez con él. Desde artistas vallenatos, del género popular y urbano, e incluso figuras políticas, se han pronunciado.