Homenaje póstumo a Yeison Jiménez terminó en desmanes y peleas afuera del Movistar Arena

La convocatoria para rendir homenaje al fallecido cantante Yeison Jiménez superó cualquier previsión. Desde horas de la mañana, cientos de personas comenzaron a reunirse en las inmediaciones del Movistar Arena con la esperanza de ingresar al recinto y participar del acto conmemorativo. Con el paso de las horas, la multitud creció hasta convertirse en miles de seguidores.

Ante la magnitud del evento, el equipo del artista y las autoridades difundieron reiterados mensajes a través de redes sociales para aclarar que el homenaje no requería boletas ni registros previos. También advirtieron sobre posibles estafas relacionadas con la supuesta venta de entradas, enfatizando que no existían intermediarios autorizados para el acceso.

Pese a estas advertencias, la jornada se complicó hacia el final de la tarde. A partir de las 6:00 p. m., un grupo de asistentes que no logró ingresar al segundo turno del homenaje empezó a manifestar su inconformidad, generando empujones, movimientos descontrolados y desorden en los alrededores del escenario.

Testigos en el lugar señalaron que el consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público fue un factor que contribuyó al deterioro del ambiente. Esta situación derivó en discusiones y riñas aisladas, lo que elevó la preocupación por la seguridad de los asistentes y de quienes transitaban por la zona.

La situación obligó a una intervención de las autoridades. Unidades de la Policía y de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) actuaron para contener a la multitud y restablecer la calma, utilizando medidas disuasorias como chorros de agua para dispersar a quienes intentaban ingresar de manera irregular al recinto.

De acuerdo con los primeros balances, el caos se originó principalmente por la frustración de quienes no lograron acceder al homenaje, alimentada por rumores que circularon durante la jornada sobre una supuesta “venta” o “agotamiento” de boletas para una segunda entrada, información que nunca fue oficial.

Aunque el acto conmemorativo se desarrolló al interior del Movistar Arena, los incidentes registrados en sus alrededores dejaron en evidencia los desafíos que enfrentan los eventos gratuitos de gran convocatoria, especialmente cuando la expectativa del público desborda la capacidad logística y de control.

Al final, el homenaje tuvo que terminar antes de lo estimado, pero las personas fallecidas en el accidente de la avioneta en Boyacá fueron despedidas de la mano de su familia, colegas y amigos.