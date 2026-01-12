J Balvin realizó homenaje a Yeison Jiménez durante su primer concierto del año en el país

La repentina partida de Yeison Jiménez sacudió al país y se dio en medio de fiestas y ferias alrededor del país, el artista que se dirigía a una presentación en Marinilla, Antioquia, tenía varios compromisos en todas estas celebraciones. Ese sábado 10 de enero, sus colegas y amigos también se encontraban en conciertos en diferentes lugares, donde rindieron homenaje y recordaron su gran legado.

Le puede interesar: La triste llamada que le había hecho Thaliana, hija de Yeison Jiménez anteriormente: “Papá, yo no me puedo quedar sin ti”

Desde las tarimas, artistas como Luis Alfonso, Pipe Bueno, Silvestre Dangond, Elder Dayan Díaz, Carlos Vives, Karen Lizarazo, Jhonny Rivera, Rafa Peréz, Nelson Velasquez, El Charrito Negro, Daniel Calderón, Luis Alberto Posada y Jessi Uribe lo mencionaron. Sin embargo, en la noche del 11 de enero, fue el turno del artista urbano, J Balvin en el cierre del Manacías Festival de Verano en Puerto Gaitán, Meta.

Después de 16 años sin tocar suelos llaneros, “El Niño de Medellín” regresó para dar su primer concierto en el país, donde deleitó al público con un show internacional y trajo como invitados a Zion y Ryan Castro. No obstante, uno de los momentos más conmovedores, es cuando el artista abrió un espacio para homenajear al artista popular, Yeison Jiménez.

El artista paisa indicó: “Un mensaje muy especial para la familia de Yeison Jiménez, que Dios lo tenga en su gloria, mucha fuerza para su familia, su esposa, hijos, para su madre. En el cielo estas con nosotros hermano, que Dios te bendiga y que ores por nosotros los que estamos aquí. Así hoy en día, no sabemos lo que pase en un segundo, así que aprovechen la gente que tanto quieren, que tanto aman, abracen, díganles lo mucho que los quieren (...) necesitamos mucha paz”. Para proceder a interpreta su éxito ‘La Canción’ del álbum Oasis junto a Bad Bunny.

Yeison Jiménez iba grabar canción para la Selección Colombia

Jessi Uribe, hizo una gran revelación durante su show en Junín, Cundinamarca, esto al contar que el domingo 11 de enero iban grabar una canción para la Selección Colombia con Yeison Jiménez, acompañados de Jhon Alex Castaño, Alzate, Pipe Bueno, Luis Alfonso.

Todos se iban a reunir en la casa de Jessi Uribe, por lo que ya tenían todo listo, entre lagrimas el también cantante recordó que Jiménez le había pedido el favor de comprar la camiseta de la selección, ya que no le daba el tiempo. “Un aplauso para él por favor, pasamos momentos hermosos, compitiendo lo dos, una competencia sana, pero nos queríamos mucho en el fondo”, expresó.

Dicha noticia fue confirmada por Jhonny Rivera, quien fue uno de los primeros en enterarse del lamentable e inesperado accidente.