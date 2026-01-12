El último adiós al “Aventurero”: Bogotá se prepara para despedir a Yeison Jiménez en el Movistar Arena

La música popular en Colombia atraviesa uno de sus momentos más tristes. Después del siniestro aéreo que cobró la vida de Yeison Jiménez y cinco personas más, se han confirmado los detalles para que su público pueda rendirle tributo. Según informaron fuentes de Noticias Caracol, el lugar de la despedida será el Movistar Arena de Bogotá.

(También puede leer: ¿Qué pasó en el aire? El primer reporte del MinTransporte sobre el vuelo donde iba Yeison Jiménez y cinco personas más en Boyacá)

La cita para los fanáticos está programada para el próximo martes 13 de enero de 2026. Desde las 10:00 de la mañana, las puertas del escenario capitalino recibirán a quienes deseen acompañar el féretro del artista, en un acto que se espera sea multitudinario dadas las muestras de afecto que han inundado las redes sociales desde que se conoció la noticia.

¿Dónde se realizará el sepelio?

El itinerario final de Jiménez no terminará en el escenario. El cantante será sepultado en el cementerio, Jardines del Recuerdo, ubicado en el norte de Bogotá, confirmó Noticias Caracol. En un gesto cargado de simbolismo, allí también descansará Óscar Marín, miembro de su equipo de trabajo y una de las víctimas fatales del accidente.

Más allá de las cifras y los informes técnicos que intentan explicar la tragedia, queda el vacío de un artista que conectó con el sentir popular de millones de colombianos.

La despedida en el Movistar Arena no solo pretende ser un tributo a la voz de Yeison Jiménez, sino un reconocimiento a la dedicación de todo un equipo que, hasta el último momento, trabajó para llevar la música popular por todo el país.

En medio de la tristeza, la capital se alista para ofrecer un adiós, donde la música, seguramente, será el puente para transformar el dolor en un recuerdo eterno de gratitud.