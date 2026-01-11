Sebastián Ayala, cantante popular, sufrió grave accidente automovilístico

En la mañana de este domingo 11 de enero, el cantante popular, Sebastián Ayala reportó haber tenido un accidente automovilístico, al parecer en vías del Meta. El joven artista horas antes había compartido algunos videos dentro del vehículo, dando su sentido pésame ante la partida de Yeison Jiménez, a quien describe como su mayor inspiración en la música.
Ayala compartió un video donde se ve la camioneta en la que se transportaba destruida, esto después de que un bus de la empresa Brasilia los empujara al otro lado de la vía. Afortunadamente, solo una persona salió lesionada, mientras que el resto solo están golpeados, por el momento las autoridades están ayudando al artista para dar con el paradero del responsable del bus, quien huyó tras lo ocurrido.
“Nos accidentamos, por la gloria y gracia de Dios estamos bien, un bus nos sacó de la vía estamos recopilando información para dar con la parada del bus de servicio público vinculado a la empresa de BRASILIA. Gracias a Dios estamos bien, tenemos dos personas de mi Aquino de trabajo hospitalizadas! Gloria a Dios solo daños materiales”.
Esta no es la primera vez que le sucede al artista, pues exactamente hace un año también reportó un accidente automovilístico, esto cuando se dirigía hacia Bogotá para la grabación de un video musical. El nariñense reveló que la van en la que se transportaba se salió de la vía y se chocó contra un árbol, situación que por fortuna no pasó a mayores, ya que los cuatro ocupantes del vehículo salieron con vida.
Anoche, Sebastián Ayala se pronuncio sobre el fallecimiento de Yeison Jiménez, su amigo y mayor inspiración para incursionar en la música, por lo que dentro del vehículo que se accidentó recordó que hace tan solo unos días estaban vacacionando juntos y que ya habían pactado realizar otra canción.
“Y saber que solo hace unos días estuvimos hablando, tomándonos unos tragos, riéndonos y planeando hacer más música, solo me queda decirte muchas gracias por tu amistad, por tus consejos, por tu apoyo a mi carrera porque como siempre te lo dije siempre serás mi ejemplo a seguir! Descansa en paz grande”, comentó.