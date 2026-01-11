“Mi papá esta aquí”, hija mayor de Yeison Jiménez se pronunció en sus redes sociales ante la lamentable noticia

El fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez, ocurrido tras un accidente aéreo en Boyacá, sigue generando conmoción en el país. Con el paso de las horas, las autoridades han comenzado a esclarecer las circunstancias que rodearon el siniestro, ocurrido en inmediaciones del aeropuerto de Paipa, y que dejó como saldo seis personas muertas.

Ante el lamentable suceso, colegas y amigos de Yeison han expresado su conmoción por medio de redes sociales, enviando un mensaje de apoyo hacia la familia del artista. Así mismo, los seguidores del artista se han dirigido a las redes sociales de su familia para expresar su sentido pésame, sobre todo a las cuentas de Camila, la mayor de los hijos del artista.

La última publicación en TikTok de la joven había sido aproximadamente hace seis horas, allí han llegado varios seguidores a escribirle, lo que llamó la atención es que Camila respondió a uno de los comentarios con un triste mensaje de negación ante lo ocurrido: “No,no, no :(, no difamen, que es mentira, mi papá está aquí :(”. Mientras que en su Instagram, reposteó una fotografía de su padre acompañado de un emoji de corazón roto.

Otro de los videos de la joven que más ha recibido comentarios, es del pasado concierto del artista en el Campín de Bogotá, en donde se le ve abrazando al artista, junto con la frase:“Ver como tu papá logra lo que un día te contó, no tiene precio”. Hasta el momento, Sonia Restrepo, esposa del artista no se ha pronunciado.

Hija mayor de Yeison se pronunció ante la partida de su padre (@camijemz__)

¿Quién es la esposa de Yeison Jiménez?

La esposa de Yeison Jiménez es Sonia Restrepo, con quien el cantante llevaba más de 10 años de relación. La pareja se conoció durante un concierto del hombre en Manizales, siendo estos los inicios de su carrera, aunque en principio no sucedió nada, semanas más tarde comenzaron a salir y posteriormente entablaron un noviazgo a distancia, ya que Jiménez se encontraba en Bogotá.

Meses más tarde, Yeison le pidió a su pareja vivir con él en Bogotá, junto a la hija de Sonia, Camila, y años más tarde le dieron la bienvenida a Thaliana y posteriormente llegó Santiago, su segundo hijo juntos.

¿Cuál es la profesión de la esposa de Yeison Jiménez?

En medio de una entrevista con la revista 15 minutos, Sonia confesó que si bien, en los últimos años, ha estado dedicada al hogar y por ende, ser un apoyo vital para la carrera artística de su esposo, Yeison Jiménez,Restrepo confesó que es contadora pública y tiene una especialización en tributario. Si bien, no reveló en que universidad se preparó, lo cierto es que se cumplió profesionalmente y hasta el momento se desconoce si trabaja en algunos de los negocios de su pareja o planea entrar en este mundo.