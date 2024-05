“No es negociable” Yeison Jiménez contó el poder que tiene su esposa en el hogar

Yeison Orlando Jiménez Galeano es un cantautor y compositor de música popular colombiano. Nació en Manzanares, Caldas, el 26 de julio de 1991. Sus padres, Orlando Jiménez Aristizábal y Luz Mery Galeano, comerciantes de profesión, fueron las primeras personas en reconocer su talento musical. Desde una edad temprana, Yeison se inclinó hacia la música, especialmente en los géneros popular y norteño.

A los 7 años, Yeison participó en el festival de la canción infantil en Manzanares, donde ganó el primer lugar durante 5 años consecutivos. Su talento lo llevó a participar en otros festivales y concursos musicales en Colombia.

Su primera grabación, titulada “Te Deseo Lo Mejor”, la realizó en el estudio de Jorge González (El Peruano). Luego, acumuló 23 temas grabados, de los cuales 18 formaron parte de su álbum debut “Con El Corazón-Volumen 1″, lanzado en 2013. Además, Yeison cuenta con más de 70 composiciones, lo que lo convierte en uno de los grandes exponentes de la música popular en Colombia. Ha tenido presentaciones internacionales en Alemania, Francia, Italia y EE. UU., y sus producciones han ocupado los primeros lugares en las principales estaciones radiales y canales de televisión del país.

A pesar de todo ese éxito que ha logrado en el transcurso de su carrera, Yeison Jiménez ha tenido que enfrentar diferentes situaciones económicas que lo han puesto aprueba, como cuando trabajó de cotero en la plaza de mercado, pero gracias a su talento y de estar rodeado de gente que creyó en él, este pudo alcanzar sus metas y objetivos.

De hecho, uno de sus pilares importantes es su querida esposa Sonia Restrepo. Se casaron cuando eran muy jóvenes, y aunque a ella no le gusta estar frente a las cámaras, ha sido un apoyo fundamental en la vida del cantante. Tienen dos hijas: María Camilia y Thaliana.

En una reciente entrevista que concedió al medio Infobae contó detalles de como funciona su vida personal al lado de sus hijas y su esposa: “el éxito también implica sacrificios: no puedes recuperar tus momentos de descanso, ni hacer ejercicio, ni dormir a tiempo porque tienes que atender a todo el mundo. Hace un tiempo leí algo que me hizo decidir que no voy a estar en lugares donde no quiero estar, incluso, si son eventos importantes para otras personas”, comenzó diciendo.

“Hay cosas que no pueden fallar y no son negociables, tiene uno que estar ahí. Por ejemplo, en los cumpleaños en los grados de la niña en las presentaciones del colegio, ¿no?, en todas esas cosas”, expresó al respecto el cantante por la gran labor que tiene su esposa en el hogar.

Concluyó diciendo que, a pesar de los comentarios en su contra, “este ha sido un año muy especial para mí, lleno de bendiciones. Sin embargo, cuando la gente y la energía están tan a mi favor, surgen obstáculos. A pesar de los desafíos y trampas que el enemigo pueda poner en mi camino, no podrán vencer la bendición de Dios”.