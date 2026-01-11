Madre de menor de edad que Karina García mostró en un live en sus redes sociales, interpuso demanda tras lo ocurrido

Karina García una vez más se ve envuelta dentro de una polémica, esto después bochornoso momento que vivió durante una transmisión en vivo en un lugar público. El momento quedó captado, cuando una menor edad estaba detrás de ella y se lograba ver perfectamente, por lo que García con la mejor intención se volteó para saludarla y preguntarle su nombre.

La influencer no entendía y tuvo que preguntárselo varias veces, pero al acercarse la madre de la pequeña le indicó que no tenía autorización para grabarlas, a lo que García reaccionó con asombro y les pidió que se corrieran, debido a que llevaban un gran rato saliendo en live. A pesar de la petición, continuaron ahí y Karina se lo tomó con gracia: “Que pena, si ven, yo por buena gente, de ir a saludar a la niña y yo ni siquiera le entendí el nombre. ¿Vieron la vergüenza que pase?, que pena (risas)“, expresó.

No obstante, todo no quedaría ahí a pesar de que la escena se viralizó, pues la madre de la menor realizó un video contando lo ocurrido y haciendo pública la demanda hacia Karina García, primero por utilizar la imagen de su hija sin permiso y segundo porque supuestamente hizo comentarios racistas hacia la menor. Esto a partir de que García expresó que le daba miedo la mirada de la niña, que aún seguía mirándola mientras ella continuaba en su live.

Al respecto, muchos internautas han apoyado la postura de la madre, debido a la exposición que esta teniendo la niña de 6 años, pero para muchos García no fue racista, como se afirmó en el video de la madre. Los seguidores han dicho que no fue para tanto y que la mujer quiere sacarle provecho a lo ocurrido de manera monetaria, esto al conocer quién es Karina García.

Altafulla se refirió a Karina García por su relación

Con la llegada de la nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos’, se realizó una antesala al estreno, en la que, Altafulla participó junto a Karen Sevillano en espacios diseñados para preparar a los famosos que entrarán a la casa el próximo lunes 12 de enero. Allí, además de compartir recomendaciones para sobrevivir al aislamiento, el barranquillero terminó abordando uno de los temas que más curiosidad despierta entre sus seguidores: su situación sentimental.

Lejos de alimentar rumores, Altafulla fue directo y dejó clara su postura frente a las relaciones amorosas bajo el ojo público. Según explicó, su intención ahora es manejar su vida personal lejos de las cámaras y de la exposición constante en redes sociales.

“El amor se cuida mejor cuando no se expone”, aseguró, al señalar que prefiere mantener la intimidad fuera del alcance de la opinión pública. Además, confirmó que actualmente está soltero y enfocado en sus proyectos laborales, una declaración que no tardó en generar debate y reacciones divididas en plataformas digitales.