Karina García se reencontró con Blessd en pleno live, así fue el incómodo momento

Karina García es una reconocida figura de las redes sociales que logró tener más reconocimiento gracias a su paso por ‘La Casa de los Famosos’, siendo de las participantes más relevantes de la temporada. Durante los meses que estuvo en el reality, mencionó en varias ocasiones al cantante Blessd, por el romance que mantuvieron.

Esta relación con Blessd duro un largo tiempo, en el que iban y volvía, de hecho Karina admitió que él la buscaba cuando terminaba su novia ‘La Suprema’, otra de las exnovias del artista. Durante el reality, Blessd pidió que no lo relacionaran con la influencer y al parecer su relación no habría terminado en buenos términos, pero para el mes de octubre, en entrevista con La Kalle, Karina habló sobre él:

“Steven fue una persona que amé muchísimo, hoy en día nos la llevamos super bien. Lo llevó en el corazón, es una persona demasiado talentosa, tiene un talento impresionante”, señaló. A la par uno de los locutores le preguntó sobre que canción de Blessd era para ella, a lo que Karina indicó que hay varias y que él lo sabe, sin dar más detalles.

Mientras tanto, Blessd se encuentra en una relación con la influencer Manuela QM, de quien han especulado que esta embarazada, de hecho Yina Calderón hizo el comentario durante su paso por la Mansión de Luinny, donde compartió set con Karina García.

Ahora, después de los rumores de indirectas y demás, Blessd y Karina García se reencontraron en la noche del 19 de diciembre durante una de las transmisiones de Westcol en Kick. El paisa se encontraba en live con García, pero en un momento llega al mismo lugar, Blesd, quien entra y saludo fervorosamente a su amigo y posteriormente, a Karia, saludándola de beso en la mejilla.

Mientras eso sucedida, la influencer estaba tomando una bebida en un vaso rojo, con el que logro ocultar su rostro en el momento del saludo. Aunque para muchos fue un momento totalmente normal, otros indican que sintieron en la tensión o el momento incomodo en live.

Blessd le tiro a Karina en sumcanción llamada “Diomedez”

A pesar de que Karina siempre ha tratado de referirse de forma positiva al cantante, él no lo ha tenido muy en cuenta, esto lo han dicho en redes sociales, específicamente por una parte de la letra de su canción “Diomedez”. En ella menciona el reality por el que pasó la influencer junto a otros versos pesados:

“Chimba que mi chim** queda dando lora en reality, no se olvidan de mi Bic**, mucho menos de como yo les di...“, indica el artista en su primer verso de la canción para después continuar con referencias por la que lo relacionaron con Karina.