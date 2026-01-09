Altafulla rompe el silencio antes de volver a La Casa de los Famosos y dio detalles de su relación con Karina García

La cuenta regresiva para el estreno de La Casa de los Famosos Colombia 2026 ya comenzó y los participantes afinan detalles antes de ingresar al encierro más comentado de la televisión nacional. En medio de conversatorios, dinámicas y encuentros con la prensa, algunas figuras del reality han empezado a marcar el tono de lo que será esta nueva temporada, que promete convivencia intensa, polémica y muchas emociones.

Entre los más esperados está Andrés Altafulla, ganador de la segunda edición, cuyo triunfo en 2025 se convirtió en un verdadero fenómeno. No solo arrasó en votaciones y tendencias digitales, sino que fue recibido como un héroe en su ciudad natal, donde cientos de seguidores celebraron su victoria. Su paso por el programa lo consolidó como una de las figuras más populares del entretenimiento reciente en Colombia.

En esta antesala al estreno, Altafulla participó junto a Karen Sevillano en espacios diseñados para preparar a los famosos que entrarán a la casa el próximo lunes 12 de enero. Allí, además de compartir recomendaciones para sobrevivir al aislamiento, el barranquillero terminó abordando uno de los temas que más curiosidad despierta entre sus seguidores: su situación sentimental.

Su relación pasada con Karina García fue uno de los asuntos más comentados durante y después del reality, por lo que muchos esperaban que el artista se pronunciara. Lejos de alimentar rumores, Altafulla fue directo y dejó clara su postura frente a las relaciones amorosas bajo el ojo público. Según explicó, su intención ahora es manejar su vida personal lejos de las cámaras y de la exposición constante en redes sociales.

“El amor se cuida mejor cuando no se expone”, aseguró, al señalar que prefiere mantener la intimidad fuera del alcance de la opinión pública. Además, confirmó que actualmente está soltero y enfocado en sus proyectos laborales, una declaración que no tardó en generar debate y reacciones divididas en plataformas digitales.

Mientras tanto, la expectativa por la tercera temporada sigue en aumento. Los participantes ya confirmados han compartido espacios previos donde incluso han surgido rumores de posibles tensiones y roces antes de ingresar a la casa. Todo indica que la convivencia, una vez más, será uno de los principales ingredientes del programa.

Con figuras que llegan con historias abiertas, seguidores atentos y una audiencia acostumbrada al drama y la espontaneidad, La Casa de los Famosos Colombia 2026 se perfila como uno de los grandes protagonistas del inicio de año en la televisión nacional.