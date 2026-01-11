Lluvia de críticas para quien sería la presunta pareja extramatrimonial de Yeison Jiménez por su mensaje en redes

La muerte del cantante de música popular Yeison Giménez, ha estremecido a gran parte del país debido a como se presentaron los hechos en los que una avioneta de su propiedad, terminó incinerada y acabó con la vida del artista y cinco ocupantes más en Paipa, Boyacá.

Una gran cantidad de artistas han expresado su mensaje de condolencias hacia la familia por los lamentables sucesos, sin embargo, una publicación en redes sociales llamó más la atención ya que dejaría al descubierto que Jiménez tenía una relación extramatrimonial.

Pues es importante recordar que el intérprete de ‘Qué día es hoy’ mantenía una relación de más de 10 años con Sonia Restrepo, mujer con la que tenía tres hijos.

Por otro lado, la actriz y modelo Camila Galviz es la persona con quien presuntamente Yeison Jiménez mantenía un vínculo extramarital. Así quedó retratado en una historia que subió la mujer en su cuenta de Instagram.

En una primera oportunidad la actriz publicó un mensaje que decía: “No lo creo” con corazones rotos. En la imagen aparece ella y el cantante muy cercanos.

Luego expuso otro estado con texto donde revelaba la relación que tenían.

“Con todo lo que está pasando, de verdad amores dejen el hate, si no les gusta lo que están viendo simplemente no me sigan o tienen la opción de bloquearme pero por mucho tiempo oculté nuestro amor y ahora que no lo tendré más físicamente solo quiero recordarlo como el amor de mi vida”.

Todo parece indicar que esta publicación se dio luego de que ella diera a conocer un pantallazo de un conversación que tuvo con Jiménez el mismo día de la tragedia, donde él la saludaba. “Cómo estás preciosa, buenos días”.

El mensaje fue borrado rápidamente luego de la lluvia de críticas por parte de los internautas y de sus mismos seguidores.

