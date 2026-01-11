Cuñado de Yina Calderón falleció junto con Yeison Jiménez en el accidente de avioneta

Una terrible noticia se conoció en horas de la tarde de este sábado 10 de enero: Yeison Jiménez falleció en un accidente en una aeronave en la vereda Romita, ubicada sobre la vía entre Paipa y Duitama, en Boyacá.

Junto a Yeison Jiménez, también fallecieron el Capitán Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

Resulta que Juan Manuel Rodríguez era el novio de la hermana de Yina Calderón, quien parece que cancelará un show en Venezuela por esta razón.

Los mensajes de despedida a Yeison Jiménez no se hicieron esperar. Desde Jessi Uribe hasta el presidente Gustavo Petro se pronunciaron.

Yina Calderón no fue la excepción, no solamente porque Yeison Jiménez era un amigo cercano de ella, sino porque también falleció su cuñado, Juan Manuel Rodríguez, quien era el novio de su hermana.

La DJ tenía un show en Miraflores, Venezuela, pero avisó a través de sus historias en su cuenta de Instagram que no está segura de poder llegar a la presentación porque están atravesando un momento muy delicado en su familia.

Aunque Yina Calderón no canceló por completo, sí dejó claro que su prioridad, en este momento, es atender a su hermana porque está muy afectada tras el fallecimiento de su novio.

“A la gente de Miraflores de verdad quisiera llegar pero no sé qué hacer. Murió el novio de mi hermana Juan Manuel Rodríguez y un amigo y gran cantante Yeison Jiménez estamos muy mal. Espero poder llegar pero como entenderán mi hermana está muy mal”.

De paso, le escribió una despedida a Juan Manuel Rodríguez, con una foto de él y le escribió “buen viaje parcero”, con varios emojis de caras llorando.