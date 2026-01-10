Estas fueron las últimas publicaciones de Yeison Jiménez en su Intagram, horas antes de su fallecimiento

En la tarde de este sábado 10 de enero, autoridades reportaron la caída de una avioneta que se accidentó en la vereda Romita, ubicada sobre la vía entre Paipa y Duitama, en Boyacá. Entre las víctimas mortales, esta el cantante de música popular Yeison Jiménez.
La noticia ha estremecido al mundo del entretenimiento, teniendo en cuenta que Jiménez era uno de los mayores exponentes del género popular, que con tan solo 34 había logrado el pasado 26 de julio, llenar por completo el que se considera es el escenario más importante de Colombia, el Estadio Nemesio Camacho El Campín. La noche en la que deleito a todos sus seguidores con una noche entera de éxitos e invitados, por lo que para este 2026 ya había confirmado su segundo Campín.
El artista inició el año haciendo lo que más le gustaba, estar en los escenarios, en la noche del 9 de enero tuvo una presentación en Málaga, Santander, por lo que en las historias de Instagram, compartió detalles de esta presentación. Dichas publicaciones fueron hace tan solo dos horas, mientras que el su último post fue hace seis horas, con un video en tarima con una frase: “Siempre humilde porque lo que Dios da, también lo puede quitar”.
Yeison Jiménez había soñado que iba a morir en un accidente aéreo
En uno de esos relatos, Jiménez confesó haber soñado con un accidente aéreo y con la angustia de no volver a ver a su familia, una experiencia que —según explicó— coincidió con un episodio real que estuvo cerca de terminar en tragedia.
El cantante había narrado que, tiempo atrás, durante un vuelo, la aeronave presentó fallas técnicas, pérdida de velocidad y momentos de tensión que lo llevaron a pensar que no saldría con vida. Ese episodio ocurrió en una etapa especialmente sensible de su vida, cuando esperaba el nacimiento de su hijo Santiago. El impacto emocional fue tan fuerte que, según él mismo contó, tuvo que acudir a terapia psicológica para enfrentar el miedo, la ansiedad y una posterior depresión.
“Sentí mucho miedo de morir sin conocer a mi hijo”, llegó a expresar en una de esas entrevistas, dejando claro que aquella experiencia lo marcó profundamente. Incluso relató que, antes del incidente, había soñado con estar dentro de un avión en problemas y con ver la situación reflejada en las noticias, algo que en su momento interpretó como una coincidencia inquietante.