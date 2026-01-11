Fotógrafo de Yeison Jiménez grabó el último video antes de la tragedia donde perdieron la vida

Yeison Jiménez perdió la vida este sábado 10 de enero de 2026 en un accidente de aeronave y la noticia tiene conmocionado a todo el país.

Junto a él, también fallecieron el Capitán Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

Precisamente, fue este último, quien compartió un video momentos antes de la tragedia, cuando ya estaban listos para viajar con rumbo a Marinilla a un nuevo show.

El último video antes de la tragedia:

Weisman Mora compartió a través de su cuenta de X un video en la aeronave, que realizaba las maniobras de carreteo y aceleración en la pista del aeropuerto de Paipa para iniciar su viaje con rumbo a Antioquia.

Lamentablemente, tan solo unos instantes más tarde, se presentó el fatal accidente que cobró la vida de seis personas.

Vale la pena resaltar que Yeison Jiménez, en la noche del viernes 9 de enero en el Estadio Municipal de Málaga, Santander.

A continuación le presentamos el video:

Yeison Jiménez había soñado que fallecía en un accidente aéreo:

En una entrevista en el programa ‘Se Dice de Mi’, de Caracol Televisión, el cantante de música popular, confesó que había soñado que fallecía en una aeronave por fallas técnicas.

Según contó, había errores en los motores y una pérdida progresiva de velocidad que lo llevaron a una fuerte depresión por pensar que no iba a conocer a su hijo:

“Yo soñé 3 veces que teníamos un accidente en el avión, yo le decía al piloto que fuera a dar una vuelta y que en esas ya se arreglaba. Pero en uno de mis sueños, yo si soñaba que me moría y que salía por las noticias. Todo estaba mal, no había velocidad, no estábamos subiendo, todos los motores decían que estaban mal”, fueron sus palabras, el 20 de diciembre de 2025.