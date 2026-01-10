La Jesuu fue abucheada durante el desfile de Blancos y Negros en Pasto, así respondió la influencer

‘La Jesuu’ es una reconocida influenciadora caleña, que lleva varios años creando contenido enfocado hacia el humor, su nombre de pila es Valentina Ruíz y su personalidad tan carismática a hacer parte de ‘La Casa de los Famosos’, la creadora hizo parte del sexto grupo de aspirantes por entrar, compitiendo con Mariana Zapata y su amiga también influencer, Melissa Gutiérrez.

Tras el fin de la competencia, La Jesuu continuó con con su contenido en redes y en parte gracias al programa pudo limar las perezas con su amiga Andrea Valdiri, y se hizo muy cercana de Karina García. Mientras que en Cali, se le suele ver con un grupo de inlfuencers bastante conocidos, con lo que la joven emprendió un viaje hacia Pasto por el Carnaval de Blancos y Negros.

Esta celebración es la más grande e importante del sur de Colombia, celebrada principalmente en Pasto, Nariño, del 28 de diciembre al 7 de enero.Declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2009, este carnaval es una magnífica fusión de tradiciones andinas, amazónicas e hispánicas que celebra la identidad, la unidad y la tolerancia.

Puede leer: Freddy Calvache recibió especial homenaje en Popoyán durante fiestas y carnavales de fin de año

Los días centrales son el 5 de enero, el Día de Negros, donde los participantes pintan sus rostros de color negro en un gesto de igualdad, y el 6 de enero, el Día de Blancoso Desfile Magno, donde la alegría se desborda con el uso de cosmético blanco y, tradicionalmente, talco (aunque su uso ha sido restringido), así como majestuosas carrozas alegóricas, comparsas y murgas, que son verdaderas obras de arte efímero que llenan la ciudad de fantasía, música y color.

Sin embargo, La Jesuu vivió un amargo momento, al estar en uno de los desfiles y sede abucheada, el hecho quedo registrado en video, donde sobre todo un hombre le gritaba: “La senda es para los artistas, para el danzante, para el músico, no para vos, fuera de la senda”, mientras que la gente que estaba alrededor gritaba fuera. Al respecto, la caleña no se quedó callada y compartió un video en sus redes sociales hablando de lo ocurrido.

Le puede interesar: Carla Giraldo dejo mal parada a Mariana Zapata en la gala previa de ‘La Casa de los Famosos’

“Nuestra única intención a parte de disfrutar, es compartir la riqueza cultural de esta región, mostrando las carrozas, el carnaval, su comida típica, aprovechando así nuestras plataformas digitales para mayor visibilidad”, expresó en primer momento. Para después ser clara con que su visita no tuvo el objetivo de ofender, ni desvalorizar la cultural local y que al contrario era una ventana para el mundo, finalmente agradeció a las personas que hicieron mejor su paso por la ciudad y dejo un reflexión sobre el rechazo a los visitantes de otras regiones del país.