Freddy Calvache recibió especial homenaje en Popoyán durante fiestas y carnavales de fin de año

Durante varios años, Fredy Calvache, hizo parte de Noticias Caracol como corresponsal principal en el Valle del Cauca, llevándoles a los televidentes los principales hechos que ocurrían en este territorio. Sin embargo, el periodista decidió dar un paso al costado, luego de ser víctima de varias amenazas en su contra que no solo lo alejaron de su gran pasión, sino también lo llevaron a buscar asilo en Suiza.

En su nuevo hogar, Calvache presentó varios síntomas que dieron como diagnostico un cáncer gástrico, que ha avanzó rápidamente por lo que tuvo que ser hospitalizado por varias semanas. Sin embargo, los médicos le dieron un desalentador diagnóstico en el que exponían que no podría ser intervenido.

Finalmente, Calvache falleció en la madrugada del 30 de agosto en Zúrich, esto después de los múltiples intentos fallidos de que fuera repatriado. Tras su partida, el Gobierno colombiano, a través de la Cancillería y la misión diplomática en Suiza, activó los protocolos de acompañamiento para la familia. Se entregaron los tiquetes aéreos para que sus seres queridos pudieran viajar a Zúrich y estar con él, a pesar de que al llegar, él ya había fallecido.

Sin duda, en la región del Cauca, el periodista dejó un huella, razón por la que durante las celebraciones de diciembre fue homenajeado, esto con una enorme figura suya, cuando lucía en perfecto estado de salud. Este lleva consigo un chaleco con el logo de Caracol, al igual que un micrófono, que evoca a todos los reportajes cubiertos por Calvache.

Hasta ahora no se conoce la fecha exacta, ni el lugar donde se realizó el homenaje, pero el video ha vuelto a rondar por estos días, por lo que en los comentarios asumieron que habría sido en Popayán, en el marco del Carnaval de Pubenza o en la tierra natal de Calvache, Santa Rosa, Cauca.

Las reacciones ante la figura fueron múltiples en redes sociales, donde lo que más resaltó fue la afirmación de que Caracol había olvidado por completo, a quien les brindo su trabajo por un largo tiempo. “Gracias porque no se olvidaron de Freddy Calvache como si lo hizo Caracol”, “Gracias por el homenaje al gran Fredy Calvache”, “Muy lindo y todo pero ese logo de Caracol no merece estar presente”, son algunos de los comentarios.

El caso de Fredy Calvache despertó la empatía y la solidaridad de sus colegas y amigos en el gremio periodístico. El comunicador Diego Guauque, amigo cercano de Calvache, lideró una campaña para visibilizar el caso y buscar los recursos necesarios para el traslado.

Guauque en su momento explicó que incluso se contempló la opción de un avión ambulancia para traer a su colega de vuelta a casa, pero el alto costo, estimado entre 500 y 600 millones de pesos, y las condiciones médicas de Calvache lo hicieron inviable. “Lo que más deseaba Fredy era despedirse en su tierra natal, en Popayán. Era su anhelo más grande, pero lamentablemente su cuerpo no resistía un viaje tan largo”, dijo Guauque.