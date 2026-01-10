Yeison Jiménez tuvo especial gesto con una fan antes de fallecer: así fue el emotivo momento

La tragedia ocurrida en la tarde del sábado 10 de enero en la vereda Romita, entre Paipa y Duitama, dejó un vacío profundo en la música popular colombiana. Las autoridades confirmaron que el cantante Yeison Jiménez se encontraba entre las víctimas mortales del accidente de una avioneta que se precipitó en una zona rural de Boyacá, hecho que aún es materia de investigación.

Mientras organismos de socorro como Bomberos y la Defensa Civil de Paipa y Duitama atendían la emergencia y avanzaban en el levantamiento de los restos, en redes sociales comenzó a circular un recuerdo que hoy cobra un peso especial: uno de los últimos actos públicos de generosidad del artista, ocurrido días antes de su fallecimiento.

El gesto tuvo lugar en Manizales, en medio de la Feria, cuando Yeison Jiménez se unió al creador de contenido Camilo Cifuentes para sorprender a Nycol Herrera, una joven cantante callejera que interpreta música popular en las calles de la capital de Caldas. La artista, acostumbrada a cantar con un micrófono y un parlante portátil, jamás imaginó que una de sus canciones atraería la atención del propio autor.

Mientras Nycol interpretaba Maldita traga, Jiménez la observaba a pocos metros, camuflado con gorra, buzo y tapabocas. La escena fue cuidadosamente planeada por Cifuentes, reconocido por sus acciones solidarias con vendedores ambulantes y artistas callejeros. Tras escucharla, el cantante decidió regresar y pedirle que interpretara la canción una vez más.

Fue entonces cuando solicitó el micrófono. Bastaron los primeros versos para que Nycol reconociera la voz que tantas veces había cantado. El momento se transformó en lágrimas, abrazos y una emoción que quedó registrada en video y que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La sorpresa no terminó allí. Yeison Jiménez la invitó a subir al escenario esa misma noche para cantar junto a él frente al público de la Feria de Manizales, dándole una visibilidad que podría marcar un antes y un después en su carrera. Además, Camilo Cifuentes le entregó una motocicleta como regalo, coincidiendo no solo con el inicio del año, sino también con el cumpleaños de la joven artista.

Hoy, tras la inesperada muerte del cantante, ese gesto es recordado por seguidores y colegas como una muestra del lado humano de Yeison Jiménez: un artista que, más allá del éxito, nunca dejó de tender la mano a quienes soñaban con vivir de la música, tal como él lo hizo alguna vez.