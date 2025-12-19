Actor de ‘La Reina del Flow’ recuerda su paso académico por el SENA, antes de la actuación

A inicios de abril del 2025, ‘La Reina del Flow’dio por terminado el rodaje de la tercera temporada de la serie, después de siete meses de grabación, donde se pudo ver de nuevo a Carlos Torres como Charly Flow y a la caleña Carolina Ramírez como Yeimy Montoya. Dos personajes que cautivaron al público colombiano desde el año 2018 por su química innegable y que en menos de nada estarán se regreso.

Otra de las estrellas es Juan Manuel Restrepo, por su interpretación del joven Carlos “Charly Flow” Cruz Martínez en la etapa adolescente, mostrando el inicio de la relación conflictiva con Yeimy Montoya. Posteriormente, en la misma serie y en la segunda temporada, asumió el papel principal de Erick “Pez Koi” Cruz Montoya, el hijo de Yeimy Montoya y Charly Flow, un talentoso artista urbano cuya trama se centra en su desarrollo musical y los conflictos familiares y personales.

Aunque Restrepo ha incursionado en la música y canta, ha aclarado que en la serie la voz para las canciones es provista por un cantante diferente. En una reciente entrevista con La Kalle, el actor habló de su acercamiento en la música, atribuyendo en gran parte a la novela, de hecho el pasado 11 de diciembre lanzó su primer álbum, titulado “Conexión”.

El actor estudió programación de software en el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), antes de llegar las pantallas, esto por voluntad propia, indicando que al estudiar en colegio privado no tuvo ningún convenio con la entidad educativa. “Yo me iba para allá, cogía tres buses por aprender a programar (...) Estudio mercadeo, hice 5 semestres aquí en Bogotá, estudie virtual”, contó el actor, que señaló la importancia de desarrollar más talentos, más allá del ámbito físico.

¿Cómo termino La Reina del Flow 2?

El final de la segunda temporada de “La Reina del Flow” estuvo cargado de tensión y drama, culminando con la resolución de los conflictos y el desenlace del triángulo amoroso.Yeimy Montoya se enfrentó al villano Mike Rivera, quien la secuestró en un intento desesperado por acabar con ella, pero la Reina del Flow logró salvarse.

En el ámbito personal, y tras un sinfín de idas y venidas, Yeimy finalmente tomó la decisión más esperada por muchos fans: eligió quedarse con Charly Flow, perdonando su pasado y apostando por el amor que resurgió entre ellos. Juancho demostró madurez al aceptar la decisión de Yeimy y deseándole felicidad, volviendo a enfocarse en su relación con Daniela.

¿Por qué ‘Juancho’ no estará en la tercera temporada de ‘La Reina del Flow’?

En entrevista con Tropicana, el actor Andrés Sandoval contestó que desafortunadamente su vida personal “mal contada” en las redes sociales y a sus espaldas en los medios generó que ciertas personas lo excluyeran de algunas cosas, una de ellas ‘La Reina del Flow’.

Cabe resaltar que, el actor se ha visto envuelto en delicados problemas, uno de ellos con su exesposa Katty Osorio, a la que en marzo de 2024 acusó de haber abusado sexualmente de sus hijos. Lo ultimo que le sucedió fue la pérdida económica y el daño a su reputación que sufrió después de apostar con inversiones digitales, específicamente con una compañía conocida como Omega Pro.