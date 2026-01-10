Abuelitos enternecen las redes sociales al sumarse al “mini, mini”, viral trend de TikTok

El año 2025 marcó un punto de inflexión decisivo en las carreras de Kapo y Ryan Castro, consolidándolos como figuras indispensables en la escena urbana global, gracias en gran medida a su explosiva colaboración“La Villa”, canción incluida en el álbum Hopi Sendé de Ryan Castro. TikTok ha sido un espacio clave para el éxito de la canción, pues miles de personas se sumaron a hacer el trend del tema.

El baile se origina del fragmento “el doctor me recetó su mini mini mini mini, a mí me hipnotizó”, en el que los usuarios de la plataforma realizan una coreografía sencilla y repetitiva, a menudo destacando el movimiento de caderas o un paso juguetón al ritmo del beat. La popularidad del audio y su letra contagiosa —que se refiere de manera pícara y repetitiva a una figura femenina hipnotizante— lo convirtieron rápidamente en uno de esos sonidos que dominan la plataforma.

A este se sumo el asilo San Rafael de la ciudad de Bucaramanga, al postear un video en su cuenta de TikTok de varios adultos mayores haciendo el trend junto a una de sus cuidadoras, quien se encarga de llevar la coreografía. Al terminar, todos celebran dándose las manos, el video llegó rápidamente a más de 5 millones de reproducciones y también a los propios artista, de hecho Ryan Castro ya dejo su comentario: “AWOO!! Una que baile dancehall el doctor me recetó!!“.

El asilo aparece como Don Rafa en redes sociales, pero su nombre es San Rafael, el cual es una institución con trayectoria de más de 79 años en atención integral al Adulto Mayor, ofreciendo programas que promueven estilos de vida saludable para un envejecimiento sano. Sin duda, han sabido usar las redes como herramienta para visibilizar su trabajo y así mismo, el aumento de dotaciones para la misma.

Ryan Castro realizó concierto gratuito el 25 de diciembre en Medellín

Ryan Castro se ha destacado por su humildad y a gratitud que siempre ha tenido, a pesar de su gran éxito, esto lo ha llevado a ser el favorito de muchos, no solo en la música sino en las redes sociales también. La pasada Navidad, en pleno 25 realizo un concierto gratuito el barrio Pedegral de Medelín, al que llegó con invitados.

Ryan estuvo acompañado por el puertorriqueño, Randy Nota Loca, también por artista vallenatos comoRafa Perez y Hebert Vargas y a la par se le vio acompañado porKarina García y Daiky Gamboa en la tarima.