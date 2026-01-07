¿Ana Sofía Henao de regreso a las portadas de cuadernos?, la modelo apareció con Feid por esta razón

Salomón Villada Hoyos, más conocido en la escena musical como Feid o el Ferxxo, es el aclamado cantante y compositor detrás de importantes temas como “Luna” y “Classy 101”. Después de celebrar el 7 de velitas en el barrio Buenos Aires, en Medellín, el artista trajo otra buena noticias para sus seguidores.

En primer lugar, estrenó el documental XTHE ENDX, una pieza que trasciende el escenario y brinda una mirada honesta a su evolución artística, su proceso creativo y los momentos clave de su vida personal. Posteriormente, inició el año anunciado la llegada de un nuevo álbum que marco su fin como Ferxxo y el regreso de Feid, con el mismo nombre del documental.

A la par lanzó su colección de regreso a clases con la marca Primavera, en la que incluye cuadernos y una amplia gama de productos escolares que llevan un diseño alusivo a las animaciones que ha usado en su proyecto musical. Entre ellos se destacan termos, morrales y accesorios escolares con gráficos llamativos, frases y elementos visuales.

La colección pensada para estudiantes y fans que quieren llevar el estilo de Feid a su día a día, también trajo una inesperada colaboración nada más que con la famosa modelo, Ana Sofía Henao. Aunque esta vez no protagoniza las portadas, Henao poso junto a los cuadernos, haciendo un guiño para todos aquellos que tuvieron sus útiles durante el año 2000.

La modelo de 43 años se ha enfocado en el emprendimiento con su propia línea de productos capilares y ha manifestado su interés en causas ambientales y en promover una belleza más natural. De vez en cuando, Ana Sofía recuerda las icónicas fotografías que impulsaron su carrera en el modelaje, cuando solo tenía 17 años, las cuales para ellas era fotos sexys más no vulgares.

“Eran fotos normales, de hecho en ese tiempo Scribe pertenecía a Mormones, era conservador el tema, hice 13 años portadas de cuadernos.Hubo muchos contratos que como menor de edad, eh por ejemplo grabábamos el comercial o tomábamos las fotos y teníamos que esperar hasta que yo cumpliera 18 años para firmar el contrato y para hacer pública la campaña”, expresó.

¿Cuál es la diferencia entre Feid y el Ferxxo?

La diferencia clave radica en que Feid es el nombre artístico oficial y global del cantante paisa, con el que inició y abrió poco a poco puertas en la música, mientras que El Ferxxo es un alter ego o podría ser una “era” creativa que representa la etapa de mayor éxito viral del artista, caracterizada por una estética muy definida (el color verde neón, la gorra y su bigote).

El Ferxxo nació para explorar un sonido y personalidad diferente, aproximadamente en el año 2022 con el álbum‘Feliz Cumpleaños Ferxxo, te pirateamos el álbum`,mientras que aFeid se le relaciona con ‘Mor Vol.1′, ‘Bahía Ducatí’ e ‘Instersihuya’. Por lo que sus fans tendrían de regreso a este Feid, que por supuesto, seguirá evolucionando hacia una nueva faceta musical sin depender de esealter ego.