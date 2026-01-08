¿Habrá nuevo capitulo?, la teoría creada por los fans de Stranger Things de el “verdadero” final de la serie

Stranger Things se ha consolidado como uno de los mayores fenómenos culturales de la televisión moderna, transportando a millones de espectadores a la nostálgica década de 1980 en el pueblo de Hawkins, Indiana. Para el lamento de muchos, el pasado 31 de diciembre, el último capitulo de la serie fue publicado, pero a la par empezó a nacer la teoría de la existencia de un noveno episodio.

“Conformity Gate" fue el nombre que se le dio a la teoría, que afirmaba que este 7 de enero Netflix estrenaría un episodio especial de Stranger Things, en el que le daban vuelta a lo ocurrido, pero hasta el momento esto no se cumplió. Esta tesis presenta una realidad artificial diseñada por Vecna para apaciguar a los personajes como al público.

En esta interpretación, el Azotamentes no fue derrotado del todo, Vecna no perdió la batalla final y el epílogo optimista narrado por Mike fue realmente diseñado para evitar que nadie cuestionara lo que veía, solo el público. La teoría nació ya que muchos estaban insatisfechos con el último capítulo y también porque muchos se dieron cuenta de inconsistencias, simbolismos y patrones.

Los fans que empezaron a unir puntos, resaltaron una larga listas de ‘errores’ visuales y narrativos que consideran indicios deliberados. Una de ellas es la escena de la graduación, en que se logran ver personajes en poses rígidas y uniformes que recuerdan a las víctimas controladas de Vecna.

A pesar de las “señales” que también habría dado Netflix, no se ha publicado ningún nuevo episodio y la revista Variety confirmó que la serie concluyó el 31 de diciembre y que la cuenta regresiva que se ha viralizado en redes sociales sería un engaño.

¿Cuál es la edad actual del elenco de Stranger Things?

Millie Bobby Brown (Once/Eleven) a inicio de la serie tenía tan solo 12 años y ahora tiene 21 años, Noah Schnapp (Will Byers) uno de sus protagonistas, tenía 11 años y al igual que Millie, tiene 21. Finn Wolfhard (Mike Wheeler), el líder emocional del grupo tenía 13 años y llego a la quinta entrega con 22 años.

Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), adorado por su optimismo e ingenio tenía 13 y al igual que Finn, ahora 21; Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair) era el mayor del grupo con 14 años y ahora con 24 años.

Natalia Dyer (Nancy) tenía 20 años y ahora se encuentra en sus 30,Charlie Heaton (Jonathan) tenía 22 y ahora 31 años; Steve Harrington, interpretado por Joe Keery, tenía 23 y ahora 33.

No puede faltar la ya establecida estrella Winona Ryder(Joyce Byers), tenia 45 años y ahora 54, su personaje ha estado acompañadoDavid Harbour(Jim Hopper), quien inició con 40 años y ahora tiene 50.